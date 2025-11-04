ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 3: Morrowind 01.05.2002
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 643 оценки

Skywind получил новый тизер в честь прошедшего Хэллоуина

AceTheKing AceTheKing

Создатели Skywind, фанатского ремейка The Elder Scrolls 3: Morrowind на движке Skyrim, поделились новым тизером, который был приурочен к Хэллоуину.

В коротком ролике разработчики продемонстрировали атмосферные сцены с обитателями тьмы: демонами (даэдра), призраками и различными видами нежити, скрывающимися в густых тенях. Несмотря на мрачное оформление и зловещие локации, создатели подчеркнули, что не стремятся превратить Skywind в хоррор.

Дата выхода Skywind на данный момент неизвестна.

5
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
ruslan_dzusev

передал эстафету моим внукам...теперь они ждут, не дождутся выхода

1