Свежие снимки экрана масштабной модификации The Elder Scrolls Renewal: Skywind

Более 10 лет команда энтузиастов работает над амбициозным ремейком The Elder Scrolls 3: Morrowind на улучшенном движке Skyrim Special Edition. Фанатская игра под названием The Elder Scrolls Renewal: Skywind до сих пор не имеет точной даты релиза, однако работа над ее завершением уверенно продвигается. В качестве доказательства этому разработчики опубликовали несколько свежих кадров из модификации.
Новые снимки экрана The Elder Scrolls Renewal: Skywind демонстрируют живописное побережье Азуры. Эта локация была переделана с нуля и получила уникальный дизайн, который подчеркивает особенности данного региона и его ландшафт.
Вместе с тем авторы проекта поделились записью трансляции, где они на протяжении почти двух часов проходят последнюю сборку The Elder Scrolls Renewal: Skywind. Учитывая играбельное состояние и готовность основных механик, релиз модификации ждать осталось не так долго.
Блин. Кайфово, конечно. Но... Правда, простите, конечно, но моя старческая шишка встаёт только на всратые старые текстуры и кривое меню.
спасибо что живой