3D-художник показал, как может выглядеть Имперский город из Oblivion, если Bethesda решится выпустить его ремейк

Датский художник по 3D-окружению Эмиль Расмуссен опубликовал фанатский ролик, посвященный Имперскому городу - столице Сиродиила, из The Elder Scrolls IV: Oblivion. Эмиль создал этот культовый город в качестве дипломного проекта менее чем за месяц, причем источником вдохновения для него послужили сама игра, а также фильмы по "Властелину колец" и трейлер к TES VI от Bethesda.
По словам автора, он полностью отвечал за все аспекты производства, используя различные 3D-программы для создания окружения. Как следует из сообщения Эмиля на ArtStation, для создания этой сцены использовались 3ds Max, Nuke, SpeedTree, World Creator и V-Ray.
К слову, что касается самой The Elder Scrolls 4: Oblivion, не так давно в сети появилась информация, в которой сообщается, что Bethesda в сотрудничестве со студией Virtuos Games занимается разработкой обновленной версии Oblivion. Предполагается, что релиз ремейка/ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion может состояться до 2025 года, другими словами, до того, как выйдет The Elder Scrolls 6.
Ещё бы с редизайном броней и персонажей, мечты…
Обливион шикарен, но какой же там убогий левелдизайн. Эти нелепые зоны в имперском городе, из которых пользуешься 1-2. Огромные пустые подземелья со сплошными одинаковыми коридорами. Да и просто гулять по ландшафту быстро надоедает в отличии от следующей части. Надеюсь в новой версии это исправят
Очень красиво, но жаль так коротко. TES4 для меня самая любимая часть свитков, поэтому я получил экстаз при просмотре.
Этому видео 100500 лет, автора на рею за такой древний баян ]|||[
Беседка и ремейк понятия не совместимые)
Чёрт, может права на игру фанатам-мододелам отдать? Уж они точно нормальный и качественный, с душой, Ремейк игры сделают. И да, парень очень красиво сделал.