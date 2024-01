Bethesda выпустила тизер, намекающий на скорый показ ремейка (или ремастера) The Elder Scrolls IV: Oblivion

В прошлом году произошла утечка информации о масштабных планах Bethesda, и в списке грядущих релизов появился ремейк (или ремастер) The Elder Scrolls IV: Oblivion. Корпорация решила пригласить геймеров на предстоящую выставку, и геймеры предполагают, что компания может готовиться к показу пока нераскрытой игры.



Официально на Xbox Developer_Direct будут представлены четыре игры, которые, по слухам, дебютируют в 2024 году. Однако в слухах о презентации других игр нет недостатка - в прошлом году компания показала и сразу же запустила Hi-Fi Rush.

Bethesda UK пригласила игроков на презентацию в четверг, и компания использовала загадочный символ. Некоторые игроки поспешили связать его с вышеупомянутой The Elder Scrolls IV: Oblivion, поскольку на экране мы видим эмблему перестройки с графикой городов из игры 2006 года.

Многие геймеры уверены, что The Elder Scrolls IV: Oblivion будет представлена на мероприятии Microsoft, но не стоит забывать и о важной детали - за Xbox Developer_Direct последует презентация нового дополнения для The Elder Scrolls Online, и тизер может быть связан именно с этой игрой.



Однако стоит напомнить, что, согласно графику релизов Bethesda, в ближайшие месяцы компания выпустит две игры (Indiana Jones, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake) и два дополнения (The Elder Scrolls Online, Starfield), так что в принципе.... все сходится. Однако трудно сказать, появится ли ремейк/ремастер великой игры от Bethesda уже на предстоящей выставке.