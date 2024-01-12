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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 6 983 оценки

Bethesda выпустила тизер, намекающий на скорый показ ремейка (или ремастера) The Elder Scrolls IV: Oblivion

Procy_on
Новости

В прошлом году произошла утечка информации о масштабных планах Bethesda, и в списке грядущих релизов появился ремейк (или ремастер) The Elder Scrolls IV: Oblivion. Корпорация решила пригласить геймеров на предстоящую выставку, и геймеры предполагают, что компания может готовиться к показу пока нераскрытой игры.

Официально на Xbox Developer_Direct будут представлены четыре игры, которые, по слухам, дебютируют в 2024 году. Однако в слухах о презентации других игр нет недостатка - в прошлом году компания показала и сразу же запустила Hi-Fi Rush.

Bethesda UK пригласила игроков на презентацию в четверг, и компания использовала загадочный символ. Некоторые игроки поспешили связать его с вышеупомянутой The Elder Scrolls IV: Oblivion, поскольку на экране мы видим эмблему перестройки с графикой городов из игры 2006 года.

Многие геймеры уверены, что The Elder Scrolls IV: Oblivion будет представлена на мероприятии Microsoft, но не стоит забывать и о важной детали - за Xbox Developer_Direct последует презентация нового дополнения для The Elder Scrolls Online, и тизер может быть связан именно с этой игрой.

Однако стоит напомнить, что, согласно графику релизов Bethesda, в ближайшие месяцы компания выпустит две игры (Indiana Jones, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake) и два дополнения (The Elder Scrolls Online, Starfield), так что в принципе.... все сходится. Однако трудно сказать, появится ли ремейк/ремастер великой игры от Bethesda уже на предстоящей выставке.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Altered

Ремейк было бы не плохо, но знаю Беседку, их хватит максимум на ремастер.

1
Kenn1y

Это хорошо, в своё время, начинал и прошёл только Дрожащие острова, а дальше закинул, хотя в Skyrim часов 500+, но в итоге так сюжет почти и не начал, а половина времени так вообще на тест модов ушла.

0
xentart

О катка модов на Скайриме - тоже своего рода развлечение.

0
AndrewSolt

Кек, вообще-то это мини тизер к новой главе Elder Scrolls Online, которую будут анонсировать после иксбоксовского мероприятия в четверг

0
Wolfenstein

ремастер стырфильда появится на выставке

0
Tiger Goose

Если Имперский город опять будет выполнен в виде пары десятков свинарников, то пусть катятся куда подальше с таким ремейком.

0