Сотрудник Virtuos заявил, что студия работает над ремейком The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5

Сегодня пользователи обнаружили профиль одного из сотрудников студии Virtuos, Алексея Московченко, технического арт-директора студии. В нем написано, что студия работает над неанонсированным ремейком для PC, PS5 и Xbox Series X|S на Unreal Engine 5. Несмотря на то, что название игры не упоминается, пользователи считают, что оно уже известно - это The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios.
Бывший сотрудник Virtuos, личность которого была подтверждена модератором на Reddit, заявил, что студия работает над проектом под кодовым названием Алтарь, который является ремастером/ремейком Oblivion.
По его словам, игра разрабатывается в так называемом режиме сопряжения: часть игры будет работать на новом Unreal Engine 5, а часть - на старом движке Oblivion. Например, новую графику будет рендерить Unreal Engine 5, но большая часть игрового процесса и физики по-прежнему будет работать на оригинальном движке Oblivion. По словам анонимного сотрудника студии, игра должна выйти к концу 2024-го или началу 2025-го года.
Ну... допустим. Хотя больше ремейк Морровинда хочу.
Как же это все лагать будет неимоверно
опа, хоть не нужно будет на оригинал, даже свежий гог релиз ставить тонну патчей и фиксов с pcgamingwiki через кучу утилит ещё, а такая байда с нью вегас, фолл 3 и этой облой, поэтому и не ставил их.
И напихают туда лгтб и прочей повестки. Пусть делают - мы за это платить не будем.
может лучше сначала морик сделать было? Чтобы люди все поиграли
А вот физику бы лучше на UE. Так как только старфилд дошел до того момента когда при передвижение чувствуется гг, стрельба нормальная, ближний бой. Прошлые же игры в этом плане чувствовались как костыли
фол 3 ремейк будет ?)
После морровинда обвилион казался урезанным как-то особенно прокачкой да и масштабом,больше походил на консольные рпг хотя мора выходил на xbox original.