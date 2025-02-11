Вышел новый ролик фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim

Команда TESRenewal опубликовала новый ролик Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. В коротком видео энтузиасты показали улицы и дома Чейдинхола — города, расположенного к северо-востоку от столицы и недалеко от границы с Морровиндом.

Ранее TESRenewal продемонстрировала интерьеры некоторых шахт Сиродила и обновлённую модель «Плавучей таверны» — гостиницы под парусами, которая обычно стоит на якоре в Имперском городе. Также команда поделилась зрелищным трейлером проекта, в котором показала визуальные эффекты во время схваток с боссами. Мод планируют выпустить в 2025 году.

По словам инсайдеров, в работе находится и официальный ремейк TES 4: Oblivion. Его созданием на движке Unreal Engine 5 якобы занимается студия Virtuos. Команда улучшила боевую систему, добавив парирования в духе Souls-игр и ранних частей Assassin's Creed, переделала систему подсчета урона и сделала интерфейс более современным. О других деталях читайте в нашей заметке. По слухам, игру выпустят в июне 2025 года.