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The Elder Scrolls 4: Oblivion 18.03.2006
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.3 7 911 оценок

Вышел новый ролик фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim

Simple Jack
Новости

Команда TESRenewal опубликовала новый ролик Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. В коротком видео энтузиасты показали улицы и дома Чейдинхола — города, расположенного к северо-востоку от столицы и недалеко от границы с Морровиндом.

Ранее TESRenewal продемонстрировала интерьеры некоторых шахт Сиродила и обновлённую модель «Плавучей таверны» — гостиницы под парусами, которая обычно стоит на якоре в Имперском городе. Также команда поделилась зрелищным трейлером проекта, в котором показала визуальные эффекты во время схваток с боссами. Мод планируют выпустить в 2025 году.

По словам инсайдеров, в работе находится и официальный ремейк TES 4: Oblivion. Его созданием на движке Unreal Engine 5 якобы занимается студия Virtuos. Команда улучшила боевую систему, добавив парирования в духе Souls-игр и ранних частей Assassin's Creed, переделала систему подсчета урона и сделала интерфейс более современным. О других деталях читайте в нашей заметке. По слухам, игру выпустят в июне 2025 года.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Альбиберчери

это тот самый ремейк который хотела беседка продать наверно

1
Чебурешник

Это шляпа все, просто картинки, причем довольно убогого качества. Покажите реальный гейплей, сражения, анимации персов, вот тогда можно будет говорить о каком-то ремейке. Хотябы просто покажите как ГГ бежит, а не просто камерой.

1
Генерал Анатолий

Вот бы выпустили Старфилд на движке Обливиона...

Хотя да...

1
Destroited

Bla bla bla... про Skywind тоже самое говорили много лет а воз и ныне там, и это убожество никогда не увидит свет как и сотни других подобных проектов которые только донаты собирают а потом когда проект уже якобы завершен на 90% вдруг бац и пропадает со всех радаров.

К чести сказать есть 1 проект который таки увидел свет но сделан он так криво и на таких костылях что даже запускать его страшно а играть попросту больно, я говорю про Морробливион

0
Talendor3

по скайвинду то реально большая часть готова, уже неоднокрадно показывали демонстрации геймплея с выполнением квестов и боевкой

3
Stasonich_spb Talendor3

Это скорее показатель готовности определённых квестов,а не самой цельной игры.

1
Just-a-your-King

Когда он выйдет, ты главное не играй в него. Это будет все вранье, все новости, ролики и т.п. будут утверждать тебе о том, что мод выпущен, но стой на своем!

1