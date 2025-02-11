Вышел новый ролик фанатского ремейка Oblivion на движке Skyrim

Команда TESRenewal опубликовала новый ролик Skyblivion — фанатского ремейка The Elder Scrolls 4: Oblivion на движке Skyrim. В коротком видео энтузиасты показали улицы и дома Чейдинхола — города, расположенного к северо-востоку от столицы и недалеко от границы с Морровиндом.
Ранее TESRenewal продемонстрировала интерьеры некоторых шахт Сиродила и обновлённую модель «Плавучей таверны» — гостиницы под парусами, которая обычно стоит на якоре в Имперском городе. Также команда поделилась зрелищным трейлером проекта, в котором показала визуальные эффекты во время схваток с боссами. Мод планируют выпустить в 2025 году.
По словам инсайдеров, в работе находится и официальный ремейк TES 4: Oblivion. Его созданием на движке Unreal Engine 5 якобы занимается студия Virtuos. Команда улучшила боевую систему, добавив парирования в духе Souls-игр и ранних частей Assassin's Creed, переделала систему подсчета урона и сделала интерфейс более современным. О других деталях читайте в нашей заметке. По слухам, игру выпустят в июне 2025 года.
это тот самый ремейк который хотела беседка продать наверно
Это шляпа все, просто картинки, причем довольно убогого качества. Покажите реальный гейплей, сражения, анимации персов, вот тогда можно будет говорить о каком-то ремейке. Хотябы просто покажите как ГГ бежит, а не просто камерой.
Вот бы выпустили Старфилд на движке Обливиона...
Хотя да...
Bla bla bla... про Skywind тоже самое говорили много лет а воз и ныне там, и это убожество никогда не увидит свет как и сотни других подобных проектов которые только донаты собирают а потом когда проект уже якобы завершен на 90% вдруг бац и пропадает со всех радаров.
К чести сказать есть 1 проект который таки увидел свет но сделан он так криво и на таких костылях что даже запускать его страшно а играть попросту больно, я говорю про Морробливион
по скайвинду то реально большая часть готова, уже неоднокрадно показывали демонстрации геймплея с выполнением квестов и боевкой
Это скорее показатель готовности определённых квестов,а не самой цельной игры.
Когда он выйдет, ты главное не играй в него. Это будет все вранье, все новости, ролики и т.п. будут утверждать тебе о том, что мод выпущен, но стой на своем!