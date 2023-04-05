Для Skyrim Special Edition вышел текстур-пак, добавляющий параллаксные текстуры ландшафта ©

Моддер XilaMonstrr выпустил новый пакет текстур 8K для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

Majestic Landscapes - это текстур-пак ландшафта, направленный на уменьшение видимости переходов. В его оригинальной версии использовалась смесь 2K и 4K в старом сжатии BC3. Однако, благодаря XilaMonstrr, геймеры теперь могут использовать 8K-версию.