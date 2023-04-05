Для Skyrim Special Edition вышел текстур-пак, добавляющий параллаксные текстуры ландшафта

Моддер XilaMonstrr выпустил новый пакет текстур 8K для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.
Majestic Landscapes - это текстур-пак ландшафта, направленный на уменьшение видимости переходов. В его оригинальной версии использовалась смесь 2K и 4K в старом сжатии BC3. Однако, благодаря XilaMonstrr, геймеры теперь могут использовать 8K-версию.
А у вас такое бывало- примерно раз в год вы ставите скайрим, в течении двух дней накатываете сотню-другую модов, настраиваете, создаете ахрененно красивого персонажа, минут двадцать играете- и с чистой совестью сносите до следующего раза?)
Бывало... Это священный ритуал, жертвоприношение Тодду Говарду, чтобы тот дал таки пощупать старфилд и остановил ежегодную жатву "Купи Скайрим на пейджер для собаки".
было такое что что начинал сортировать распаковывать и перепаковывать моды а потом тестировать чтоб текстурки правильные были и когда тогда я забросил скайрим и до сих его не прошел а модов то прибавилось на всякие текстурки модели надо все скачать перепаковать и заделать наконец нормальную игр чтоб труп в 3д и на нем можно было стоять и бутылки чтоб бились , туман улучшенный ини файл прокачать и еще нада через енб натянуть решад чтоб и что все это оригинальную гамму имело только с параллаксом и ссги и прочими свистелками а еще есть скурим улучшенное издание и надо бы под него моды адаптировать потому что там есть 3д туман с тенями и чета я уже устал и передумал игорять в скурим.
надо бы тодду выпустить скурим ртх эдишн пока старфилд дждут.
во славу Тодда!
Бро, такая же хрень.
Это уже который мод с параллаксами? я уже сбился.
ага на кринах круто в игре как оригинал.помню поставил я мод на все это ест больше 4гб видео и что я увидел.на тропинках мелкие камни и тени более черные.и все самый прикол что рядом вообще нет гор или подобное.откуда бл мелкие камни да еще угловатые.зато 4 шб .или открываешь дверь весит люстра .на улице день зато тень от люстры на всю комнату буд то само солнце живет в комнате
Походу процесс модинга Skyrim становится своего рода тоже игрой.
а мне кажется мододелы просто наа этой игре так сказать практику проходят
Никогда ж такого не было, и вот опять.
Весело, но зачем. Для владельцев столь мощного железа, создано достаточное количество игр с превосходной: зеркальностью, диффузией, частицами, тщательно проработанной анимацией. С тем, чего так по прежнему дико - не хватает в Скайриме.
Два три полигона и 8к текстуры...