Для Skyrim вышел мод, который вводит динамическую анимацию в зависимости от уровня навыков или расы персонажа

Моддер JaySerpa выпустил довольно крутой мод для Skyrim Special Edition, который вводит динамическую анимацию в зависимости от уровня навыков или расы персонажа.
Мод The Skill Based Dynamic Animations Mod в настоящее время охватывает магию, стрельбу из лука и скрытность, и он предназначен как для игрока, так и для NPC. Однако учтите, что для стрельбы из лука/магии вам придется загрузить другие пакеты анимации. Скачать новую модификацию можно бесплатно с нашего сайта.
Поскольку этот мод внесет больше разнообразия в вашего персонажа и неигровых персонажей, мы рекомендуем его использовать. В будущих версиях моддер хотел бы предоставить каждой расе собственную анимацию силовой атаки.
Красиво! Спасибо!
Видео мало что показало поэтому, навестил страницу автора мода, а также сопутствующие страницы необходимые для поддержки анимации. Скачал инструменты, и понял -- адекватно работает лишь с ванилью. С телами 3b amazon, работает некорректно.