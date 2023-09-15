Для Skyrim вышел мод, который вводит динамическую анимацию в зависимости от уровня навыков или расы персонажа ©

Моддер JaySerpa выпустил довольно крутой мод для Skyrim Special Edition, который вводит динамическую анимацию в зависимости от уровня навыков или расы персонажа.

Мод The Skill Based Dynamic Animations Mod в настоящее время охватывает магию, стрельбу из лука и скрытность, и он предназначен как для игрока, так и для NPC. Однако учтите, что для стрельбы из лука/магии вам придется загрузить другие пакеты анимации. Скачать новую модификацию можно бесплатно с нашего сайта.

Поскольку этот мод внесет больше разнообразия в вашего персонажа и неигровых персонажей, мы рекомендуем его использовать. В будущих версиях моддер хотел бы предоставить каждой расе собственную анимацию силовой атаки.