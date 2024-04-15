Энтузиаст воссоздал Фолкрит из The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5

Лео Торрес поделился видео, демонстрирующим Фолкрит из The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5 в более реалистичном и точном масштабе. Это видео даст вам представление о том, как может выглядеть игра TES следующего поколения.
Художник визуализировал эту сцену в Unreal Engine 5.3.2 на NVIDIA GeForce RTX 3090. Для создания этой среды Торрес использовал сочетание сторонних моделей и пользовательских ресурсов, смоделированных в Blender. Nanite также использовался для всех моделей и листвы. Кроме того, художник воспользовался аппаратными средствами Lumen для глобального освещения и отражений. И, наконец, чтобы сгладить края, Торрес использовал NVIDIA DLAA.