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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 30 193 оценки

Энтузиаст воссоздал Фолкрит из The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5

monk70
Новости

Лео Торрес поделился видео, демонстрирующим Фолкрит из The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5 в более реалистичном и точном масштабе. Это видео даст вам представление о том, как может выглядеть игра TES следующего поколения.

Художник визуализировал эту сцену в Unreal Engine 5.3.2 на NVIDIA GeForce RTX 3090. Для создания этой среды Торрес использовал сочетание сторонних моделей и пользовательских ресурсов, смоделированных в Blender. Nanite также использовался для всех моделей и листвы. Кроме того, художник воспользовался аппаратными средствами Lumen для глобального освещения и отражений. И, наконец, чтобы сгладить края, Торрес использовал NVIDIA DLAA.

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