Игрок обнаружил в Skyrim пасхалку, посвященную "Титанику"

Спустя 12 лет после релиза The Elder Scrolls 5: Skyrim пользователь Reddit под ником NawwGG420 обнаружил в игре новую пасхалку. В локации «Забытая долина» из дополнения Dawnguard он нашел двух скелетов, которые в точности повторяют сцену из «Титаника» Джеймса Кэмерона.

В конце фильма Джек тонет в ледяной воде, а Роза спасается, лежа на куске дерева. В пасхалке в Skyrim один скелет лежит на каменной плите, а другой пытается зацепиться за ее край.

21 декабря игрок запустил Skyrim с 2000 модов в разрешении 8K с технологией DLSS 3. Такую конфигурацию смог потянуть PC с процессором Ryzen 9 7950x и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.