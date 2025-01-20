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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 33 697 оценок

Моды Skyrim добавляют поддержку крупномасштабного затенения и облачных теней

monk70
Новости

The Elder Scrolls V: Skyrim получила два новых мода, направленных на улучшение графики. Первый из них добавляет поддержку крупномасштабного окклюзии для всей игры, а второй вводит облачные тени.

Skylighting создает мягкий эффект затенения под строениями и густым лесом. Это повышает контрастность и реализм в областях без прямого освещения. Таким образом, вы получите более реалистичное изображение с более продвинутой системой освещения.

Раньше игроки могли включать AO через ENBSeries. Проблема с этим решением заключалась в том, что ENBSeries делал освещение с одного направления. Community Shaders делает освещение с любого направления. Более того, SkyLighting не зависит от информации на экране. Таким образом, он не будет меняться при движении камеры.

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Что касается второго мода, Cloud Shadows, то он добавляет тени от облаков. Тени от облаков выровнены по солнцу, используя реальную систему облаков, а не прокручивающуюся текстуру. Тени от облаков также используются для объемного освещения, что означает, что лучи солнца также могут быть загорожены.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
MORDORR

'' Моды Skyrim добавляют поддержку крупномасштабного затенения ''

Да разве это крупномасштабное затенение? Вот крупномасштабное затенение :

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