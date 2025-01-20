Моды Skyrim добавляют поддержку крупномасштабного затенения и облачных теней

The Elder Scrolls V: Skyrim получила два новых мода, направленных на улучшение графики. Первый из них добавляет поддержку крупномасштабного окклюзии для всей игры, а второй вводит облачные тени.

Skylighting создает мягкий эффект затенения под строениями и густым лесом. Это повышает контрастность и реализм в областях без прямого освещения. Таким образом, вы получите более реалистичное изображение с более продвинутой системой освещения.

Раньше игроки могли включать AO через ENBSeries. Проблема с этим решением заключалась в том, что ENBSeries делал освещение с одного направления. Community Shaders делает освещение с любого направления. Более того, SkyLighting не зависит от информации на экране. Таким образом, он не будет меняться при движении камеры.

Что касается второго мода, Cloud Shadows, то он добавляет тени от облаков. Тени от облаков выровнены по солнцу, используя реальную систему облаков, а не прокручивающуюся текстуру. Тени от облаков также используются для объемного освещения, что означает, что лучи солнца также могут быть загорожены.