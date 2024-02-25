Новый мод для Skyrim наконец-то заставляет NPC укрываться от ваших стрел и заклинаний

Спустя почти тринадцать лет после первого запуска The Elder Scrolls V: Skyrim по-прежнему продолжает получать множество интересных модов, разработанных сообществом.

Одним из таких модов является NPCs Take Cover - Smarter Anti-Cheese AI, созданный моддером JaySerpa. В основном он фокусируется на улучшении поведения NPC, и фактически вводит элементы, которые делают взаимодействие с NPC более динамичным.

JaySerpa считает, что внутриигровой ползунок сложности просто делает врагов более «губчатыми». Хотя некоторым геймерам это может показаться нормальным, на самом деле это портит удовольствие тем, кто любит более реалистичные бои в игре. Ну и чтобы усложнить задачу, мод улучшает поведение NPC во время боя. Вот как описаны функции:

NPC ищут укрытие: они делают это, пытаясь потерять с вами прямую видимость, вместо того, чтобы ждать, пока вы выстрелите в них, прежде чем двигаться.

В укрытии NPC перемещаются больше, чем в ванили, что делает их более трудной целью.

Динамический ИИ: как только они заметят, что вы потенциально можете застрелить их из вашего текущего местоположения, они переместятся.

NPC обвиняют вас в вашей грязной тактике. 200 озвученных реакций раздраженных NPC с использованием повторно использованных или склеенных из ванильных реплик.

Проактивный подход: враги начнут бой, если увидят, что вы заряжаете луки/магию поблизости и целитесь в их сторону, вместо того, чтобы всегда ждать, пока вы сначала выстрелите им в лицо.

Суперлёгкий: реализация на 99% осуществляется с использованием собственных условий движка, что означает отсутствие задержек сценария, раздувания сохранений или отложенных эффектов. Есть небольшой скрипт, запускающий новые боевые реплики, но это все. Нет причины беспокоится о производительности.

Суперсовместимость: совместим со всеми модами для боя с искусственным интеллектом; никаких патчей не нужно.

Это полезно не только для лучников, но и для всех дальних атак, включая магию. Затрагиваются также животные и существа, а не только гуманоидные NPC.