СТРИМ: Возвращение в Skyrim - ищем лунный сахар и аргонианских дев в кооперативном моде

Недавно состоялся релиз новой ролевой игры от Bethesda. Однако реакция игроков вполне однозначна — все просто решили вернуться в Skyrim. Ничего не имеем против таких движений, и с радостью присоединяемся.

Естественно, врываться в ванильный TES 5 в 2023 году было был слишком скучно, так что помимо накатывания актуальных патчей мы немного скорбим игру модами. Главным из них станет Skyrim Together Reborn. Собственно, данный мод воплощает в жизнь мечту каждого, кто впервые запускал Skyrim в 2011 году — добавляет в игру кооператив!

*плеер с трансляцией появится после ее начала*

Вновь возвращаться в земли суровых нордов будут GRAF_RAGE и 4efy. Будем уповать на стабильность мода и предаваться ностальгическим воспоминаниям. Присоединяйтесь к нам в этот вечер на платформах YouTube, VK и Twitch — стартуем в 18:00 по мск!