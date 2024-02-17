У 60-часового мода для Skyrim, на создание которого ушло десять лет, наконец-то появилось окно запуска

Моды для Skyrim были невероятно популярны с момента выхода игры в 2011 году. Бесчисленное множество преданных фанатов в поте лица своего создавали моды для любимой ролевой игры Bethesda, которые привносили в волшебное царство Тамриэля все, что только можно себе представить. Предстоящий мод для Skyrim может стать лучшим предложением для истинных фанатов игры, жаждущих получить еще больше высококачественного контента.
Lordbound привнесет в ролевую игру невероятное количество нового контента. Действие мода происходит в недавно созданном регионе Друадах, и он претендует на то, чтобы добавить в Скайрим более 60 часов контента. За это время игроки пройдут более 40 различных квестов и откроют для себя более 50 подземелий.
Мод также добавит несколько действительно уникальных дополнений, таких как совершенно новые голосовые диалоги для персонажей NPC, новые виды оружия, брони и заклинаний, а также введет самый большой сюжетный квест во всей игре.
Впервые проект был анонсирован в 2014 году, и за прошедшие годы информация о нем поступала очень медленно. Первый трейлер к Lordbound был выпущен в 2016 году и дал лишь небольшое представление о нем. Согласно странице проекта на moddb, на протяжении всего времени существования проекта он неоднократно останавливался и запускался, но, судя по последнему сообщению в блоге в 2023 году, проект очень даже жив.
Kiria, один из разработчиков мода, намекнул на сроки выхода игры: "Я могу со средней и высокой степенью уверенности сказать, что мы нацелились на конец 2024 года".
Будет ли подобное с Старфилдом? Нет!
Старфилду бы оптимизацию провести . Игра сама по себе жрет железо немало ,а добавив мод вообще неизвестно как он будет работать на плохо оптимизированной игре .
Она бездушная и пустая изначально. Oптимизaция не спасет.
Я думаю все таки спасет, как выживач, как песочница, во вселенной звездных войн или чужих например, в Звездные войны уже можно частично переделать игру,
игра оптимизирована для компьютеров следующего поколения просто.
а что до модов - возможно инструментов для редактирования генерации планет а следовательно и самих планет следовательно из игры не получится элит дангерус.
скорей всего есть фундаментальное ограничение а размер карты, поэтому транспорт бессмысленен в этой игре. и так можно обежать до всего за несколько минут. для транспорта нужна в 10 раз больше по крайней мере карты.
из-за того что корабли модульные их тоже нельзя серьезно улучшить а даже если можно то нужно дждать модов на бесшовное исследование звездных систем.
но из за количество работы думаю проще проста другую игру на другом движке заделать. проблема в основном в качестве контента но и от модов не стоит ждать качественного контента уровня стар ситизена с возможностями илитки.
в старкфилде только мелочи всякие поравить модами и качество графинчика поднять. ну и может кто нибудь запилит мод на увеличение количества интерьеров корабля и аванпостов но не факт что они будут по качеству и стилистик подходить игре
Это лучшая новость дня !)
'' для истинных фанатов игры, жаждущих получить еще больше высококачественного контента. ''
Грибы /синенькие эти,здоровые с щупальцами/, как были бездвижными и мёртвыми-так и остались, как некий символ лени и халтуры. А не так давно один чел их оживил...шикарный,кстати, мод. И очень нужный. Тут обещают и озвучку? Вот этого я и боюсь больше всего.Когда любители начинают 'из кожи вон' старательно, вымученно и естественно фальшиво, детскими фальцетиками кукарекать за персонажей....для меня это страшнее гангрены. А так, с виду ничего вроде. В смысле ничего особенного и выдающегося. Sky как Sky.
Если грибы оживают, значит хорошие.
будет повод
После установки мода, как игре найти это дополнение, чтобы начать проходить? Когда она выйдет конечно.