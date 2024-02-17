У 60-часового мода для Skyrim, на создание которого ушло десять лет, наконец-то появилось окно запуска

Моды для Skyrim были невероятно популярны с момента выхода игры в 2011 году. Бесчисленное множество преданных фанатов в поте лица своего создавали моды для любимой ролевой игры Bethesda, которые привносили в волшебное царство Тамриэля все, что только можно себе представить. Предстоящий мод для Skyrim может стать лучшим предложением для истинных фанатов игры, жаждущих получить еще больше высококачественного контента.

Lordbound привнесет в ролевую игру невероятное количество нового контента. Действие мода происходит в недавно созданном регионе Друадах, и он претендует на то, чтобы добавить в Скайрим более 60 часов контента. За это время игроки пройдут более 40 различных квестов и откроют для себя более 50 подземелий.

Мод также добавит несколько действительно уникальных дополнений, таких как совершенно новые голосовые диалоги для персонажей NPC, новые виды оружия, брони и заклинаний, а также введет самый большой сюжетный квест во всей игре.

Впервые проект был анонсирован в 2014 году, и за прошедшие годы информация о нем поступала очень медленно. Первый трейлер к Lordbound был выпущен в 2016 году и дал лишь небольшое представление о нем. Согласно странице проекта на moddb, на протяжении всего времени существования проекта он неоднократно останавливался и запускался, но, судя по последнему сообщению в блоге в 2023 году, проект очень даже жив.



Kiria, один из разработчиков мода, намекнул на сроки выхода игры: "Я могу со средней и высокой степенью уверенности сказать, что мы нацелились на конец 2024 года".

