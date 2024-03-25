Bethesda подтвердила следующий этап работы над The Elder Scrolls 6 по случаю 30-летия серии

Bethesda Game Studios тестирует «ранние версии» The Elder Scrolls 6, о чем было объявлено в Twitter/X по случаю 30-летия серии. Студия пообещала, что новая часть будет такой же захватывающей и полной приключений, как и предыдущие части этой 30-летней серии ролевых игр.

Сейчас разработчики работают над новыми проектами, отмечая постоянную работу над улучшением существующих игр, например, новой мобильной игры The Elder Scrolls: Castles. Однако известно, что студия сейчас сосредоточена в первую очередь на своей главной цели — The Elder Scrolls 6. Спустя шесть лет после первого анонса на E3 2018 Bethesda подтверждает, что следующая глава игры находится в разработке. В заявлении студии говорится, что в настоящее время проводятся тесты ранних версий игры.

Ожидается, что The Elder Scrolls 6 появится не раньше 2026 года, а не исключено, что премьера состоится и позже. На данный момент мы можем только предполагать о сеттинге, сроках и даже названии игры.

Приятно осознавать, что Bethesda добилась прогресса (игра вышла из стадии подготовки к производству в августе прошлого года), хотя вполне возможно, что до основного курса, которым является выпуск The Elder Scrolls 6, мы увидим несколько больше портов и переизданий Skyrim.