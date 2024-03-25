Bethesda подтвердила следующий этап работы над The Elder Scrolls 6 по случаю 30-летия серии

Bethesda Game Studios тестирует «ранние версии» The Elder Scrolls 6, о чем было объявлено в Twitter/X по случаю 30-летия серии. Студия пообещала, что новая часть будет такой же захватывающей и полной приключений, как и предыдущие части этой 30-летней серии ролевых игр.
Сейчас разработчики работают над новыми проектами, отмечая постоянную работу над улучшением существующих игр, например, новой мобильной игры The Elder Scrolls: Castles. Однако известно, что студия сейчас сосредоточена в первую очередь на своей главной цели — The Elder Scrolls 6. Спустя шесть лет после первого анонса на E3 2018 Bethesda подтверждает, что следующая глава игры находится в разработке. В заявлении студии говорится, что в настоящее время проводятся тесты ранних версий игры.
Ожидается, что The Elder Scrolls 6 появится не раньше 2026 года, а не исключено, что премьера состоится и позже. На данный момент мы можем только предполагать о сеттинге, сроках и даже названии игры.
Приятно осознавать, что Bethesda добилась прогресса (игра вышла из стадии подготовки к производству в августе прошлого года), хотя вполне возможно, что до основного курса, которым является выпуск The Elder Scrolls 6, мы увидим несколько больше портов и переизданий Skyrim.
главное не обосраться как со старфилдом
Обосрался раз обосрёшся и два. А потом войдёт в привычку.
Главное чтобы не было как в Скайриме, когда серия перестала быть рпг из-за того что лишилась классовой системы; также в которой было очень мало ассетов окружения, мало видов брони и одежды, мало оружия; также из которой было вырезан износ оружия и брони, левитация, хождение по воде и т.д., но при этом казуалы радовались и улюлюкали, а многочисленные баги переходящие из одного переиздания в другое и глупые фразы от нпс-стражников вместо порицания завирусились на мемы.
По старфилду видно, что будет.
После ужасного старфилда я очень сильно переживаю за тес6 🤞
Уже все ждём грандиозный обосрамс, каких ещё мир не видывал.
Беседка скромничает, где двухминутный ролик с поиском квестовой кружки в двемерских еб.нях
Ждем старфилд в сеттинге свитков, должны быть пластиковые NPC с одним типажом тела для всех, скучный открытый мир, боевой пропуск и куча доната, загрузки каждые 5 минут из-за убогого движка, ну и триллион багов, которые пофиктят фанатские патчи, а не bethesda.
зная современных разрабов 2030-2035,и еще 5лет допиливания...
надеемся что ии к тем годам будет намного более развит,и квесты будут лучше чем в старфилд)
Если они обосрутся с свитками, можно ставить крест на этой конторе, это их последний шанс
нет не последний они часть майкрасофт
я не имел в виду что они закроются, а про то, что можно от них больше не ждать хороших игр
у них норм игры
Лан, с тобой всё ясно, не забудь перед сном ассасинов или skull and bones навернуть
Ну, если обосрутся, конторе пи""ец. Щас ситуация, как с морровиндом, если не выпустят нормальные свитки - им хана. Особенно после страфилда
новые экраны загрузки уже делают, сюдааа
Ну если тестят ранний билд то где видео? Могли хоть гифку кинуть.
Это их шанс оправдать доверие после тех релизов что были:) Хотя движок Creation Engine 2 .. Графика к сожалению будет устаревшая, но не за это любили франшизу:)
Skyrim проходил настолько не спеша, что специально себе на будущее оставил DLC Dragonborn.
Знал, что шестую часть ждать еще много лет, поэтому у меня есть целая глава, за прохождение которой могу засесть в любое время, погрузившись вновь в мир "свитков". Поэтому не парюсь на счет ожидания TES VI.
Еще скажу, с удовольствием поиграл бы во что-то типа Baldur's Gate III, но только в сеттинге "древних свитков".