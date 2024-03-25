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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.3 600 оценок

Bethesda подтвердила следующий этап работы над The Elder Scrolls 6 по случаю 30-летия серии

monk70
Новости

Bethesda Game Studios тестирует «ранние версии» The Elder Scrolls 6, о чем было объявлено в Twitter/X по случаю 30-летия серии. Студия пообещала, что новая часть будет такой же захватывающей и полной приключений, как и предыдущие части этой 30-летней серии ролевых игр.

Сейчас разработчики работают над новыми проектами, отмечая постоянную работу над улучшением существующих игр, например, новой мобильной игры The Elder Scrolls: Castles. Однако известно, что студия сейчас сосредоточена в первую очередь на своей главной цели — The Elder Scrolls 6. Спустя шесть лет после первого анонса на E3 2018 Bethesda подтверждает, что следующая глава игры находится в разработке. В заявлении студии говорится, что в настоящее время проводятся тесты ранних версий игры.

Ожидается, что The Elder Scrolls 6 появится не раньше 2026 года, а не исключено, что премьера состоится и позже. На данный момент мы можем только предполагать о сеттинге, сроках и даже названии игры.

Приятно осознавать, что Bethesda добилась прогресса (игра вышла из стадии подготовки к производству в августе прошлого года), хотя вполне возможно, что до основного курса, которым является выпуск The Elder Scrolls 6, мы увидим несколько больше портов и переизданий Skyrim.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
molekz

главное не обосраться как со старфилдом

15
hpi

Обосрался раз обосрёшся и два. А потом войдёт в привычку.

7
Usurper

Главное чтобы не было как в Скайриме, когда серия перестала быть рпг из-за того что лишилась классовой системы; также в которой было очень мало ассетов окружения, мало видов брони и одежды, мало оружия; также из которой было вырезан износ оружия и брони, левитация, хождение по воде и т.д., но при этом казуалы радовались и улюлюкали, а многочисленные баги переходящие из одного переиздания в другое и глупые фразы от нпс-стражников вместо порицания завирусились на мемы.

0
Nephth Renar Usurper
Главное чтобы не было как в Скайриме

По старфилду видно, что будет.

1
Solstice

После ужасного старфилда я очень сильно переживаю за тес6 🤞

5
Kypощyп

Уже все ждём грандиозный обосрамс, каких ещё мир не видывал.

3
Born to play

Беседка скромничает, где двухминутный ролик с поиском квестовой кружки в двемерских еб.нях

3
GayFish

Ждем старфилд в сеттинге свитков, должны быть пластиковые NPC с одним типажом тела для всех, скучный открытый мир, боевой пропуск и куча доната, загрузки каждые 5 минут из-за убогого движка, ну и триллион багов, которые пофиктят фанатские патчи, а не bethesda.

3
Mihanbo

зная современных разрабов 2030-2035,и еще 5лет допиливания...

надеемся что ии к тем годам будет намного более развит,и квесты будут лучше чем в старфилд)

2
FlagGes

Если они обосрутся с свитками, можно ставить крест на этой конторе, это их последний шанс

2
Русик_96

нет не последний они часть майкрасофт

0
FlagGes Русик_96

я не имел в виду что они закроются, а про то, что можно от них больше не ждать хороших игр

0
Русик_96 FlagGes

у них норм игры

0
FlagGes Русик_96

Лан, с тобой всё ясно, не забудь перед сном ассасинов или skull and bones навернуть

0
Et_alietum

Ну, если обосрутся, конторе пи""ец. Щас ситуация, как с морровиндом, если не выпустят нормальные свитки - им хана. Особенно после страфилда

2
Antoxanotdance

новые экраны загрузки уже делают, сюдааа

1
hpi

Ну если тестят ранний билд то где видео? Могли хоть гифку кинуть.

0
bohdan2015

Это их шанс оправдать доверие после тех релизов что были:) Хотя движок Creation Engine 2 .. Графика к сожалению будет устаревшая, но не за это любили франшизу:)

0
Footmob

Skyrim проходил настолько не спеша, что специально себе на будущее оставил DLC Dragonborn.

Знал, что шестую часть ждать еще много лет, поэтому у меня есть целая глава, за прохождение которой могу засесть в любое время, погрузившись вновь в мир "свитков". Поэтому не парюсь на счет ожидания TES VI.

Еще скажу, с удовольствием поиграл бы во что-то типа Baldur's Gate III, но только в сеттинге "древних свитков".

0