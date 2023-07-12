Фанаты представили, как может выглядеть The Elder Scrolls 6 на UE5

Автор YouTube-канала Unreal Concepts создал концептуальный трейлер The Elder Scrolls 6 на Unreal Engine 5, который показывает, как может выглядеть RPG на современном движке. Для ролика он использовал работы авторов с ArtStation, которые визуализировали различные локации из средневекового фэнтези.

The Elder Scrolls 6 была анонсирована в 2018 году, но не выйдет как минимум в ближайшие пять лет. Об этом глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил во время судебной тяжбы между компанией и Федеральной торговой комиссией США.

Unreal Engine 5 — последняя версия графического движка от компании Epic. Его можно использовать бесплатно, но только в некоммерческих целях.