Фанаты представили, как может выглядеть The Elder Scrolls 6 на UE5

Автор YouTube-канала Unreal Concepts создал концептуальный трейлер The Elder Scrolls 6 на Unreal Engine 5, который показывает, как может выглядеть RPG на современном движке. Для ролика он использовал работы авторов с ArtStation, которые визуализировали различные локации из средневекового фэнтези.
The Elder Scrolls 6 была анонсирована в 2018 году, но не выйдет как минимум в ближайшие пять лет. Об этом глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил во время судебной тяжбы между компанией и Федеральной торговой комиссией США.
Unreal Engine 5 — последняя версия графического движка от компании Epic. Его можно использовать бесплатно, но только в некоммерческих целях.
будет на том же старом движке что и скайрим, с убогим графоном как у старфилда, с 30fps на консолях, и завышенных системках на пк
Мечталки прикройте) останется всё тот же всратый движок
будет на том же старом движке что и скайрим, с убогим графоном как у старфилда, с 30fps на консолях, и завышенных системках на пк