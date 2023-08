The Elder Scrolls 6 официально перешла к стадии полноценной разработки ©

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls 6 еще в 2018 году, и с тех пор сообщений практически не было, о чем, возможно, немного жалеет директор компании Тодд Говард. Отчасти это объясняется тем, что Bethesda - студия, которая работает над одной игрой за раз, и в течение некоторого времени она была по уши погружена в Starfield.

Тем не менее, Starfield выходит в конце этой недели, и, хотя еще будут предприниматься усилия по обновлению игры и т.д., команда уже присматривается к своему следующему проекту. Глава издательства Bethesda Softworks Пит Хайнс (Pete Hines) в беседе с Vandal рассказал о дальнейших планах студии и поинтересовался, когда мы сможем услышать о The Elder Scrolls 6 и находится ли она еще в стадии подготовки. Хайнс был предельно откровенен и заявил, что The Elder Scrolls 6 вышла из стадии препродакшена - самой ранней стадии разработки игры, помимо стадии концепта. Сейчас игра находится в полной разработке, но Хайнс не преминул отметить, что это "ранняя" стадия. Что касается того, когда мы сможем узнать о ней больше, то... это займет некоторое время.

Мы сосредоточили все силы наших студий на том, чтобы сделать Starfield как можно лучше. Да, есть люди, работающие над The Elder Scrolls VI, но это то, на чем сосредоточилась студия. Так что нет, вы не услышите о The Elder Scrolls VI. Starfield - это наш приоритет на данный момент, и он останется нашим приоритетом на некоторое время, прежде чем мы начнем говорить о чем-либо еще.

На данный момент The Elder Scrolls 6 не имеет даты выхода. Учитывая, что игра только сейчас приступила к полноценной разработке, это может занять некоторое время. Starfield заняла около десяти лет от начала до конца, но стоит отметить, что здесь сыграла свою роль COVID, Xbox дала Bethesda гораздо больше времени на работу над игрой после своего приобретения, а также то, что это был совершенно новый IP. The Elder Scrolls - это то, с чем Bethesda знакома лучше, и, возможно, сможет выпустить игру гораздо раньше, чем Starfield. Босс Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил, что, по его мнению, до выхода игры осталось не менее пяти лет, то есть The Elder Scrolls 6 может выйти не раньше 2028 года.