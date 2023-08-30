The Elder Scrolls 6 официально перешла к стадии полноценной разработки

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls 6 еще в 2018 году, и с тех пор сообщений практически не было, о чем, возможно, немного жалеет директор компании Тодд Говард. Отчасти это объясняется тем, что Bethesda - студия, которая работает над одной игрой за раз, и в течение некоторого времени она была по уши погружена в Starfield.
Тем не менее, Starfield выходит в конце этой недели, и, хотя еще будут предприниматься усилия по обновлению игры и т.д., команда уже присматривается к своему следующему проекту. Глава издательства Bethesda Softworks Пит Хайнс (Pete Hines) в беседе с Vandal рассказал о дальнейших планах студии и поинтересовался, когда мы сможем услышать о The Elder Scrolls 6 и находится ли она еще в стадии подготовки. Хайнс был предельно откровенен и заявил, что The Elder Scrolls 6 вышла из стадии препродакшена - самой ранней стадии разработки игры, помимо стадии концепта. Сейчас игра находится в полной разработке, но Хайнс не преминул отметить, что это "ранняя" стадия. Что касается того, когда мы сможем узнать о ней больше, то... это займет некоторое время.
Мы сосредоточили все силы наших студий на том, чтобы сделать Starfield как можно лучше. Да, есть люди, работающие над The Elder Scrolls VI, но это то, на чем сосредоточилась студия. Так что нет, вы не услышите о The Elder Scrolls VI. Starfield - это наш приоритет на данный момент, и он останется нашим приоритетом на некоторое время, прежде чем мы начнем говорить о чем-либо еще.
На данный момент The Elder Scrolls 6 не имеет даты выхода. Учитывая, что игра только сейчас приступила к полноценной разработке, это может занять некоторое время. Starfield заняла около десяти лет от начала до конца, но стоит отметить, что здесь сыграла свою роль COVID, Xbox дала Bethesda гораздо больше времени на работу над игрой после своего приобретения, а также то, что это был совершенно новый IP. The Elder Scrolls - это то, с чем Bethesda знакома лучше, и, возможно, сможет выпустить игру гораздо раньше, чем Starfield. Босс Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил, что, по его мнению, до выхода игры осталось не менее пяти лет, то есть The Elder Scrolls 6 может выйти не раньше 2028 года.
Нафига они ее тизерили миллион лет назад, если даже толком не разрабатывали?
Тупо мерзкий маркетинг. Чтобы люди думали, что они там "работуны" и не забывали про серию-доильню. Ну, и для приличия. Потому что "купи Скайрим" уже тогда всем серьёзно приелся.
Для привлечения инвесторов. В компанию, которая ничего не производит, никто вкладывать не будет, поэтому надо было создать видимость работы.
Чтобы дурачки всякие текли и писали на форумах "ты не понимаешь, важно, что они разрабатывают, что она вообще выйдет".
А вообще в тех годах Беседка спасала синглплеерные игры.
Мерзкая практика. Вон, новый Масс Эффект - тоже выложили тизер, люди кинулись его обсуждать, а потом разрабы признались, что кроме планов заниматься продолжением трилогии у них больше ничего нет. Ну а сейчас вообще идут новости о сокращении персонала студии. Тупик какой то.
Разработка это не только штучки в движке ковырять, арты рисовать тоже разработка
Я к тому времени буду уже старый и седой) Вообще-то как-то совсем уж печальная скорость разработки популярных серий после 2013 года, в тот год вышла gta 5. Skyrim вышел в 2011 году аж. И если раньше новые части Elder Scrolls выходили с промежутком раз в 4 года, то сейчас 17 лет получается и это ещё не точно! Разработчики вообще понимают, что это целая вечность и с этим необходимо что-то делать, либо набирать больше сотрудников, чтобы быстрее делать, либо делать меньше серий, например я соглашусь если Беседка перестанет вообще делать серию Фэллаут и передаст её в надёжные руки ребят из Обсидиан, лишь бы новую часть Свитков выпускали побыстрее. Сейчас даже просто экшн от третьего лица делают много лет, например Hellblade 2, который изначально должен был выйти года 2 назад, а теперь выйдет только в 2024, но это не точно, ну вот что там можно разрабатывать так долго в экшн-игре на 10 часов.
Быстрей делать тож не варик. Вообще фигню каку-нить выкатят. Уж лучше пусть делают долго.. Но, с другой стороны, меньше народу до релиза доживе. А если и доживе, то интерес уже к этому будет не такой, как раньше.
Седой-седой...С седой мaндoй! (с)
А чем они будут доить Starfield, dlc все это время?
рассказываю, длс начинают делать почти в середине разработки. иногда параллельно основной игры. так что да
Еще пять лет?!!! Я старенький и не дотяну.
К новому поколению консолей выйдет
Какому именно?
ну в году так 2030 выйдет
Ну, лет 7-8 еще ждать)
Главное, чтобы игра была инклюзивной, и ЛГБТ ориентированной.
И правильно, ведь Starfield доделаю энтузиасты.)
Ну наконец то! Сколько теперь ждать, остался вопрос…
Удачи, чо.
А что титов....
30 фэпасов уже залочили?)))
После консоле-казуального ТЕС5 где даже оружие не тупилось, я уже не жду новую часть Свитков, как пить дать, порежут еще больше игровых механик, и получаться что угодно, но не Свитки.
ДА ЛАДНО!!???