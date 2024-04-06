Креативный директор о классической The Elder Scrolls Online: "На старте ESO никому не нравилась"

В этом году The Elder Scrolls Online отпраздновала свое десятилетие, и за это десятилетие игра сильно изменилась. Тамриэль открыл все зоны для каждого уровня, благодаря чему вы могли путешествовать по миру в свое удовольствие, не чувствуя себя недостаточно сильным, а бесчисленные дополнения ввели совершенно новые режимы и механики, изменив мету, бои и способы покорения эндгейма.

В других MMORPG, таких как World of Warcraft и RuneScape, разработчики воспользовались ностальгической лихорадкой, выпустив отдельные классические версии своих игр, которые позволяют окунуться в мир этих игр до появления новых механик и дополнений. Но когда журналисты спросили креативного директора Рича Ламберта о том, не собирается ли ESO сделать нечто подобное, он был не в восторге от этой идеи.

Никому не нравилась ESO, когда она вышла, так что я не думаю, что возвращение к этому — идеальный вариант, но я понимаю настроение, когда можно начать сначала и быть свежим и новым. Но мы потратили столько времени и сил на то, чтобы сделать ESO такой, какая она есть сейчас, что я не думаю, что это будет правильным решением.

Как правильно отметил Ламберт, ESO действительно получила много негативных отзывов, когда вышла на рынок. Поклонники Elder Scrolls, ожидавшие "Skyrim с друзьями", были разочарованы, а ветераны жанра сочли ее неполноценной по сравнению с другими играми в этом жанре. Но Zenimax не опустила руки, и игра не только пережила тот скандальный старт, но и начала процветать.

На данный момент в ESO играют более 24 миллионов человек, и в ближайшее время выйдет расширение Gold Road, в котором появится совершенно новый даэдрический принц и система, похожая на создание заклинаний.