Новая глава Necrom добралась до консольной версии MMORPG The Elder Scrolls Online ©

Искатели приключений ПК-версии MMORPG The Elder Scrolls Online отправились в путешествие расширения под названием Necrom еще в начале июня, а теперь и владельцы консолей могут начать исследовать свежий контент.

Напомним, что вместе с выходом главы Necrom игрокам стала доступна мрачная зона Апокриф, священный город Некром, полуостров Телванни, множество новых активностей, мировых боссов, подземелий, а также ожидаемый класс Мастер Рун.

Мастер Рун может быть очень даже интересным для многих пользователей. Благодаря трем веткам из него можно будет сделать танка, атакующего героя и даже хиллера. При использовании умений Мастер Рун будет тратить не только ману, но и так называемую “Суть”. Она накапливается при атаке определенными навыками для последующего высвобождения.