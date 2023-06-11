Новый атмосферный трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom ©

ZeniMax Online Studios продолжает развивать The Elder Scrolls online, и первые игроки уже получили возможность ознакомиться с The Elder Scrolls Online: Necrom. Теперь дополнение выходит на консолях, и мы можем взглянуть на новый трейлер.

5 июня большой седьмой пакет расширения для The Elder Scrolls Online дебютировал на ПК. Разработчики продолжают развивать производство, которое пользуется большой популярностью. 20 июня расширение появится на консолях Microsoft и Sony.

The Elder Scrolls Online: Necrom развивает сюжетную линию Shadow over Morrowind, которая была начата в предыдущем DLC. Теперь герои стали агентами и пытаются раскрыть и в то же время сорвать великий заговор.

Как видите, TESO продолжает развиваться, что, безусловно, радует игроков, которые потратили часы на развитие своих персонажей в течение многих лет и с удовольствием ждут новых приключений в постоянно расширяющемся и растущем мире.