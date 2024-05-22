По мнению ведущего разработчика, Elder Scrolls Online "равна 10 однопользовательским играм"

The Elder Scrolls Online - один из главных живых сервисов Xbox. Этот спин-офф существует уже более десяти лет и расширяет свое влияние, пока фанаты ожидают появления Elder Scrolls 6.

За последнее десятилетие эта игра заработала более 2 миллиардов долларов благодаря расходам клиентов. Нет нужды говорить, что она превратилась в крупную игру с большим количеством контента для всех. Разработчики считают, что контента хватит на 10 однопользовательских игр.

В беседе с GamesRadar нарративный директор Билл Славичек (Bill Slavicsek) рассказал о пути этой онлайн-игры за последние 10 лет.

Как и любая другая игра с живым сервисом, The Elder Scrolls Online полностью преобразилась с момента своего выхода. ZeniMax Online Studios выпустила множество дополнительного контента в виде расширений и обновлений.

Несмотря на то, что разработчик не придерживается модели подписки, характерной для других игр, выходящие расширения, такие как Gold Road, предлагают новых персонажей, квесты и области для исследования, благодаря чему эта MMO будет жить новой жизнью и в 2024 году.

Для сравнения: с 2014 года было выпущено более 23 DLC и 42 тематических обновления.

Билл Славичек также отметил, что это стало возможным только благодаря тому, что ZeniMax Online Studios была последовательна в выпуске этих обновлений. По его мнению, команда является одним из самых продуктивных ААА-разработчиков.

В будущем ZeniMax Online Studios работает над совершенно новым проектом. Об этой игре известно не так много, но, похоже, поддержка The Elder Scrolls Online в ближайшее время не ослабнет.

Выход Gold Road запланирован на следующий месяц, поэтому фэндому стоит ожидать много нового контента.