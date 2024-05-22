По мнению ведущего разработчика, Elder Scrolls Online "равна 10 однопользовательским играм"

The Elder Scrolls Online - один из главных живых сервисов Xbox. Этот спин-офф существует уже более десяти лет и расширяет свое влияние, пока фанаты ожидают появления Elder Scrolls 6.
За последнее десятилетие эта игра заработала более 2 миллиардов долларов благодаря расходам клиентов. Нет нужды говорить, что она превратилась в крупную игру с большим количеством контента для всех. Разработчики считают, что контента хватит на 10 однопользовательских игр.
В беседе с GamesRadar нарративный директор Билл Славичек (Bill Slavicsek) рассказал о пути этой онлайн-игры за последние 10 лет.
Как и любая другая игра с живым сервисом, The Elder Scrolls Online полностью преобразилась с момента своего выхода. ZeniMax Online Studios выпустила множество дополнительного контента в виде расширений и обновлений.
Несмотря на то, что разработчик не придерживается модели подписки, характерной для других игр, выходящие расширения, такие как Gold Road, предлагают новых персонажей, квесты и области для исследования, благодаря чему эта MMO будет жить новой жизнью и в 2024 году.
Для сравнения: с 2014 года было выпущено более 23 DLC и 42 тематических обновления.
Билл Славичек также отметил, что это стало возможным только благодаря тому, что ZeniMax Online Studios была последовательна в выпуске этих обновлений. По его мнению, команда является одним из самых продуктивных ААА-разработчиков.
В будущем ZeniMax Online Studios работает над совершенно новым проектом. Об этой игре известно не так много, но, похоже, поддержка The Elder Scrolls Online в ближайшее время не ослабнет.
Выход Gold Road запланирован на следующий месяц, поэтому фэндому стоит ожидать много нового контента.
разве что как 10 инди игр, которые друг от друга отличаются только локациями, и сюжетка в которых проходится за пару часов
При чем сюжет сводится типа напали враги нужно отбиться, только разные модельки.
Факт, контента в игре очень много, на любой вкус, особенно когда обновами и длс обросла
Это маленький намек на большие амбиции.....мол наши игры теперь будут стоить по цене десяти! :)))))
Максимум - 3 отдельные игры с 3мя глобальными сюжетными линиями, да и то - максимум А класса, не АА и точно не ААА. Если учитывать унылость боевки, фарма, невозможность триал/данж- контента в соло - то даже ВВ категория. А если вырезать триалы, данжи - то теряется 40% квестов(связанных с основным сюжетом провинций/глав). Так что высказывание на уровне Ива Геймо о том, какой он великий молодец и мощный менеджер.
И это при том, что как ММО ТЕСО мне почти нравится и я наиграл очень много часов(2.5к наверное только со стима, до перехода на офф лаунчер).
врет собака
Эт типо намек? Можно не ждать TES 6? "У вас же есть TESO, чо ноете"
10 раз блеканул, на запуске как мамонт купил и не смог вернуть потому что лаунчер долго качал файлы и это шло во время игры.