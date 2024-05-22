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The Elder Scrolls Online 03.04.2014
Ролевая, Мультиплеер, MMO, От первого лица, Открытый мир
7.7 2 318 оценок

По мнению ведущего разработчика, Elder Scrolls Online "равна 10 однопользовательским играм"

butcher69
Новости

The Elder Scrolls Online - один из главных живых сервисов Xbox. Этот спин-офф существует уже более десяти лет и расширяет свое влияние, пока фанаты ожидают появления Elder Scrolls 6.

За последнее десятилетие эта игра заработала более 2 миллиардов долларов благодаря расходам клиентов. Нет нужды говорить, что она превратилась в крупную игру с большим количеством контента для всех. Разработчики считают, что контента хватит на 10 однопользовательских игр.

В беседе с GamesRadar нарративный директор Билл Славичек (Bill Slavicsek) рассказал о пути этой онлайн-игры за последние 10 лет.

Как и любая другая игра с живым сервисом, The Elder Scrolls Online полностью преобразилась с момента своего выхода. ZeniMax Online Studios выпустила множество дополнительного контента в виде расширений и обновлений.

Несмотря на то, что разработчик не придерживается модели подписки, характерной для других игр, выходящие расширения, такие как Gold Road, предлагают новых персонажей, квесты и области для исследования, благодаря чему эта MMO будет жить новой жизнью и в 2024 году.

Для сравнения: с 2014 года было выпущено более 23 DLC и 42 тематических обновления.

Билл Славичек также отметил, что это стало возможным только благодаря тому, что ZeniMax Online Studios была последовательна в выпуске этих обновлений. По его мнению, команда является одним из самых продуктивных ААА-разработчиков.

В будущем ZeniMax Online Studios работает над совершенно новым проектом. Об этой игре известно не так много, но, похоже, поддержка The Elder Scrolls Online в ближайшее время не ослабнет.

Выход Gold Road запланирован на следующий месяц, поэтому фэндому стоит ожидать много нового контента.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Talendor3

разве что как 10 инди игр, которые друг от друга отличаются только локациями, и сюжетка в которых проходится за пару часов

0
Empty account

При чем сюжет сводится типа напали враги нужно отбиться, только разные модельки.

0
AndralStormborn

Факт, контента в игре очень много, на любой вкус, особенно когда обновами и длс обросла

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Sergei Ermakow

Это маленький намек на большие амбиции.....мол наши игры теперь будут стоить по цене десяти! :)))))

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Necrowill

Максимум - 3 отдельные игры с 3мя глобальными сюжетными линиями, да и то - максимум А класса, не АА и точно не ААА. Если учитывать унылость боевки, фарма, невозможность триал/данж- контента в соло - то даже ВВ категория. А если вырезать триалы, данжи - то теряется 40% квестов(связанных с основным сюжетом провинций/глав). Так что высказывание на уровне Ива Геймо о том, какой он великий молодец и мощный менеджер.
И это при том, что как ММО ТЕСО мне почти нравится и я наиграл очень много часов(2.5к наверное только со стима, до перехода на офф лаунчер).

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Русик_96

врет собака

0
Matavashi

Эт типо намек? Можно не ждать TES 6? "У вас же есть TESO, чо ноете"

0
Tom[Cat]

10 раз блеканул, на запуске как мамонт купил и не смог вернуть потому что лаунчер долго качал файлы и это шло во время игры.

-4