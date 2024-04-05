В честь 10-летия The Elder Scrolls Online разработчики устроили праздничный ивент

Празднование юбилея The Elder Scrolls Online в этом году особенное, потому что ему исполняется 10 лет! Чтобы отпраздновать эту важную веху, ESO сделала юбилей этого года лучше, чем когда-либо! Это юбилейное мероприятие, начинающееся 4 апреля 2024 года в 10 утра по восточному времени и продолжающееся до 23 апреля 2024 года в 10 утра по восточному времени, продлено по сравнению с прошлым годом.

Дебютирует новый юбилейный торт, но вам не нужно "съедать кусочек", чтобы заработать дополнительные 100% опыта, поскольку теперь он активен в течение всего мероприятия! Обязательно выполните квест "Ради торта", чтобы получить новый юбилейный торт. Вы можете узнать об этом квесте, поговорив с Могом, молодым учеником шеф-повара-каджиита. Ее можно найти недалеко от доков Vulkhel Guard, Davon's Watch и / или Daggerfall. Этот квест также можно приобрести БЕСПЛАТНО в разделе "Начало квеста" внутриигрового магазина Crown Store.

Билеты на мероприятие

Выполнив задание ‘Ради торта’, вы получите памятный подарок на юбилейный торт 2024 года. Билеты на мероприятие можно получить, "съев кусочек’ нового торта! Всего на это мероприятие можно приобрести 60 билетов на мероприятие! Но помните, что одновременно вы можете иметь при себе только 12 билетов!

Подарочные коробки на юбилей

В этом году подарочные коробки можно получить из дополнительных источников. Вы можете получить подарочные коробки из любого из следующих источников:

любой ежедневный квест, включая:ежедневные отчеты о крафте

ежедневные квесты "погружение", "Мировой босс" и "вторжение"

ежедневные задания на войну альянсов и поля сражений

ежедневные подземелья и пробные квесты

ежедневные задания на ограбление и причастие

ежедневные квесты "погружение", "Мировой босс" и "вторжение" ежедневные задания на войну альянсов и поля сражений ежедневные подземелья и пробные квесты ежедневные задания на ограбление и причастие убийство и разграбление любого финального босса подземелья

убиваем и разграбляем любого босса финального испытания

убейте и разграбьте любого мирового босса

завершение любого события вторжения, такого как Темный якорь, гейзер бездны, Бастион Нимик или аналогичного

Награды за достойные наградные письма (подарочная коробка появится внутри полученной посылки)

шанс получить награду по почте Tales of Tribute, с более высоким шансом получить ее в зависимости от вызова соперника или количества противников, с которыми столкнулся в течение дня (подарочная коробка появится внутри полученной посылки)

В день можно получить одну подарочную коробку Glorious Anniversary Jubille, и это будет первая подарочная коробка, полученная из любого источника. Все остальные подарочные коробки будут обычными подарочными коробками Anniversary Jubile.

Что в этих коробках?

Отличный вопрос! Великолепные подарочные коробки к юбилею ESO (доступны один раз в день) содержат:

материалы для создания

глава о мотивах, рецепт мебели или предмет стиля

страница со стилем одежды, который можно обменять на новый стиль доспехов Earthone Ayleid

фрагмент для нового скакуна Jubilee Steed (всего вам понадобится 25 фрагментов, чтобы сделать Скакуна)

От 1 до 10 кристаллов преобразования

Оскверненная могильная почва, предмет в стиле культа червя

Подарочные коробки к юбилею ESO (без ограничений) будут содержать:

материалы для создания

небольшой шанс получить главу о мотивах, рецепт мебели или предмет стиля

шанс получить от 1 до 10 кристаллов Transmute

шанс получить оскверненную почву могил, предмет в стиле Worm Cult

небольшой шанс получить страницу с фирменным стилем от прошлогоднего Bonemold armor style

небольшой шанс получить страницу с фирменным стилем одежды в любом из стилей Bonemold, Saberkeel или Worm Cult

В дополнение к подарочным коробкам вы также можете получить новые косметические награды, которые никогда раньше нельзя было получить в игре. Вот что вы можете получить и как это получить.:

вероятность того, что в любом рыболовном узле во время юбилея вы сможете найти страницы со стилем снаряжения для реплики Trueflame Sword, крайне мала.

в любом сундуке с наградами dolmen может быть страница в стиле реплики Staff of Worms (предназначенная для признания темных деяний Маннимарко).

у любого мирового босса в Вварденфелле есть шанс создать страницу стиля либо для копии шлема Сунна'ра, либо для копии шлема Барбаса

у любого гейзера в саммерсете есть шанс создать страницу стиля для сотрудников Ul'vor

Поставщики билетов на мероприятия

Поскольку во время этого праздничного мероприятия вы можете заработать в общей сложности 60 билетов на мероприятие, вам обязательно захочется потратить их. Помните, что вы можете взять с собой только 12 билетов. Продавцы этого мероприятия предложат несколько отличных товаров. Импресарио предложит:

все три фрагмента питомца Molag Bal Illusion Imp Фрагмент якорной цепи

Темная якорная шестерня

Изображение доминатора

Темная якорная шестерня Изображение доминатора первые два фрагмента о новой личности Master of SchemesCold Iron Gauntlet

Мрачная Железная маска

Мрачная Железная маска страницы с описанием нового стиля брони Earthbone Ayleid armor

Предметы для торта на годовщину (чтобы купить их, у вас должен быть сувенир для торта этого года)

Фрагменты крепления юбилейного коня

Сумки прошлых юбилейных лет, содержащие следующее (предоставляются только предметы, которыми вы в данный момент не владеете)главы о культовом черве bound Worm

Страницы о стиле брони Джефрина паладина

Страницы о стиле брони имперского чемпиона

Страницы о стиле доспехов пророка

Страницы о стиле брони Lyris

Страницы о стиле брони Саи Сахана

Страницы о стиле брони Абнура Тарна

страницы со стилем брони Saberkeel в переплете

страницы в стиле брони Bonemold в переплете

Запчасти Aurora Fireport Spider (за исключением инструкций)

Оскверненная могила

Страницы о стиле брони Джефрина паладина Страницы о стиле брони имперского чемпиона Страницы о стиле доспехов пророка Страницы о стиле брони Lyris Страницы о стиле брони Саи Сахана Страницы о стиле брони Абнура Тарна страницы со стилем брони Saberkeel в переплете страницы в стиле брони Bonemold в переплете Запчасти Aurora Fireport Spider (за исключением инструкций) Оскверненная могила Комплекты для ремонта группы

Благодарность гильдии компаньонов

Филиус Дормье, ассистент импресарио

Филиус предложит, в дополнение к своим обычным товарам, следующее:

все три фрагмента нестабильного морфолита Pet

все три фрагмента скина для Deadlands Scorcher

Ненулуаре, поставщик Indrik

Ненулуаре можно найти в Craglorn, и она предложит следующее: