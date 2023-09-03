Empire: Total War 2 так и не вышла, но фанаты сделали крупную модификацию с массой новых улучшений для первой части ©

Вышедшая в 2009 году Empire: Total War была амбициозной, но не совсем удачной частью серии. К сожалению, студия Creative Assembly так и не разработала продолжение. Задача по разработке игры легла на плечи фанатов. Группа из них только что выпустила версию 4.0 для Project Empire II, самую большую модификацию к стратегии. В ней собраны все основные моды для игры, а также добавлена масса новых элементов.

Как следует из названия, мод был разработан как своего рода неофициальное продолжение игры. Empire II предлагает несколько тысяч юнитов, десятки фракций, новый ИИ для сражений и кампаний, тщательно улучшенную механику стычек (включая новые системы морали и баллистики) и обновленную карту с более высоким уровнем детализации. Мод также добавляет в кампанию такие элементы, как болезни, инфляция, культура и работорговля, а также расширяет многие аспекты игрового процесса, включая погоду, религии и торговлю.

Также была улучшена графика и исправлен технический слой. С модом игра, наконец, больше не падает и не портит сохранения. В релизе 4.0 мы можем играть с более чем 4 000 типов юнитов и более чем 40 фракциями. Помимо одиночной игры и традиционного мультиплеера, доступна кооперативная кампания по локальной сети.

Мод получился огромным и скачать его можно здесь. На практике он расширяет или улучшает практически все элементы Empire: Total War. В нем также исправлены все наиболее серьезные ошибки и недочеты этой игры. Многие элементы также были модернизированы в соответствии с современными стандартами. Результат восхитителен - в Empire II эта стратегическая игра наконец-то полностью реализовала свой потенциал, заложенный в нее с момента выхода. Это абсолютно необходимая вещь для всех, кто хотел бы поиграть в эту игру сегодня