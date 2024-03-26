Продажи Ender Lilies: Quietus of the Knights превысили 1,4 млн копий

Binary Haze Interactive объявила в пресс-релизе, что Ender Lilies: Quietus of the Knights продано более 1,4 миллиона копий. Последний раз игра была продана тиражом более миллиона копий в феврале 2023 года.

Игра Ender Lilies, доступная с июня 2021 года для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, Nintendo Switch и PC, рассказывает историю Лили, загадочного юноши, который просыпается в руинах Лэндс-Энда. Зловещий дождь превратил его жителей в "оскверненных", и она должна узнать правду, чтобы выжить. Очищая разных людей, Лили может использовать их способности в бою - от магии до навыков ближнего боя и стрельбы из лука.

Ender Lilies: Quietus of the Knights имеет структуру, напоминающую Metroidvania, с различными реликвиями и улучшениями. Игра получила широкое признание за визуальное оформление, бои и саундтрек, и на данный момент ее рейтинг на PC составляет 86 баллов.