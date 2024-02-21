Мрачная двухмерная метроидвания Ender Lilies получит сиквел - Ender Magnolia: Bloom in the Mist

Binary Haze и команда разработчиков Adglobe и Live Wire во время сегодняшнего Nintendo Direct анонсировали Ender Magnolia: Bloom in the Mist - продолжение Ender Lilies, представленное с трейлером на Nintendo Switch и выходящее в 2024 году.

Это еще одна метроидвания с мрачным фэнтезийным сеттингом и несколько искаженными сказочными элементами, но при этом обладающая немалым очарованием.

История рассказывает о новом путешествии в Запределье, спустя десятилетия после "Дождя смерти", в поисках мистических сил, скрытых под землей. Стремление завоевать королевство привело к созданию гомункулов- полумеханических искусственных форм жизни, готовых на все ради исполнения воли короля, но превращающихся во все более опасных существ.

Главный герой игры - Сирень, обладающая способностью очищать существ, зараженных ядовитыми парами, появившимися из-под земли в результате беспорядочной эксплуатации ресурсов.

Благодаря этой силе Сирень способна превращать врагов в соратников, причем по ходу сюжета можно получить более 30 различных способностей, что делает боевую систему весьма насыщенной и сложной.