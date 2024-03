Показан игровой процесс сиквела метроидвании Ender Magnolia: Bloom in this Mist

Ender Magnolia: Bloom in the Mist - продолжение мрачной фэнтезийной метроидвании Ender Lilies: Quietus of the Knight выпущенной в 2021 году.

Game Informer представил специальное видео, в котором показывает геймплей новой игры и рассказывается о её особенностях.

В игре фигурирует молодая девушка, обладающая способностью очищать испорченных гомункулов, которая наделяет их силой для спасения мира.

Теперь игра доступна в раннем доступе Steam, но только на ПК в рамках раннего доступа. Разработчики планируют выпустить версию 1.0 в этом году. Предлагается, как и ее прошлая часть, с полный релиз игры станет доступен позже и на других платформах.