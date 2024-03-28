Показан игровой процесс сиквела метроидвании Ender Magnolia: Bloom in this Mist

Дымная страна издавна славилась своими могущественными магами. Благодаря источникам магических сил в недрах земли, здесь процветали магические искусства. Столетиями местные жители совершенствовали своё мастерство, достигнув высочайшего уровня владения тайными знаниями.

Мудрецы Дымной страны создали особых конструктов — гомункулов. Эти искусственные существа должны были открыть дверь в ещё более прекрасное будущее. Однако в последнее время в воздухе Дымной страны стала ощущаться какая-то тревожность. Глубоко под землёй проснулось нечто древнее и зловещее. Тёмные испарения начали просачиваться на поверхность, отравляя почву и воду.

Вдыхая отравленный воздух, гомункулы начали меняться. В них пробудилась какая-то первобытная ярость, и скоро эти конструкты вышли из-под контроля своих создателей. Теперь гомункулы стали источником бедствий для её народа. Эти монструозные существа бродят по земле, сея повсюду разрушения и ужас. И никто не знает, как остановить это безумие...

В этой игре вы оказываетесь в самом центре трагедии, разворачивающейся в Дымной стране. Путешествуя по постапокалиптическим руинам, вы должны попытаться разгадать тайну произошедшего и найти способ спасти свой народ. На вашем пути будут встречаться изувеченные, обезумевшие гомункулы. В ходе ожесточённых схваток с монстрами вы будете понемногу очищать их от скверны и пробуждает в них человечность. Так один за другим гомункулы присоединяются к вам в поисках исцеления для Дымной Страны.