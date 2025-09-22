Endless Legend 2 стартовала в раннем доступе Steam

Студия выпустила 4X-стратегию Endless Legend 2 в ранний доступ Steam. Игра пробудет там минимум полгода, но разработчики подчёркивают: если проекту потребуется больше времени на доработку, релиз отложат.

На текущем этапе игрокам доступны пять уникальных фракций, а к полноценному выходу обещают добавить шестую, расширенный эндгейм-контент и мультиплеер. Несмотря на стабильную работу, версия в раннем доступе содержит немало незавершённого контента — от визуальных ассетов и озвучки до баланса. Все эти элементы будут улучшаться благодаря отзывам сообщества.

Создатели уверяют, что именно участие игроков поможет довести стратегию до нужного уровня качества. До 6 октября действует скидка 20%, и игру можно приобрести за 1599 рублей.