Endless Legend 2 стартовала в раннем доступе Steam

Студия выпустила 4X-стратегию Endless Legend 2 в ранний доступ Steam. Игра пробудет там минимум полгода, но разработчики подчёркивают: если проекту потребуется больше времени на доработку, релиз отложат.
На текущем этапе игрокам доступны пять уникальных фракций, а к полноценному выходу обещают добавить шестую, расширенный эндгейм-контент и мультиплеер. Несмотря на стабильную работу, версия в раннем доступе содержит немало незавершённого контента — от визуальных ассетов и озвучки до баланса. Все эти элементы будут улучшаться благодаря отзывам сообщества.
Создатели уверяют, что именно участие игроков поможет довести стратегию до нужного уровня качества. До 6 октября действует скидка 20%, и игру можно приобрести за 1599 рублей.
Это я играю. Endless Legends и Endless Space великолепные игры были.
Endless Space конечно сильно уступает тому же Stellaris, но по своему интересна. А Endless Legends интересна тем, что мир космической пошаговой стратегии перенесли на планету. Так что да, интересно будет поиграть во вторую часть.
Нет веры в обещания про ранний доступ, вот буквально все пишут про 1 срок, а на деле все затягивается и затягивается.
Первая часть ничего так была