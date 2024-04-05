Медитативное исследование подводных глубин в новом трейлере Endless Ocean Luminous

Добро пожаловать в подводный мир, полный загадок, опасностей и чудес. Это обширный океан, скрывающий не одну тысячу тайн. Здесь обитают сотни видов удивительных морских существ — как настоящих, так и давно исчезнувших или даже вымышленных. И большинство их них ждёт своего первооткрывателя.

Вам предстоит погрузиться вглубь бескрайних вод на поиски невиданных ранее видов фауны. Каждое новое погружение обещает уникальные открытия, ведь подводный ландшафт здесь никогда не повторяется.

Исследовать этот мир можно как в одиночку, так и с друзьями — до 30 игроков одновременно. Командные экспедиции позволят охватить гораздо большую территорию и увеличат шансы найти что-то действительно уникальное.