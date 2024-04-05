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Endless Ocean Luminous 02.05.2024
Адвенчура
5.3 3 оценки

Медитативное исследование подводных глубин в новом трейлере Endless Ocean Luminous

butcher69
Новости

Издательство Nintendo и студия-разработчик Arika решили дать нам возможность услышать звуки океана, которые мы сможем услышать, играя в Endless Ocean Luminous. Как? Выпустив новый, очень запоминающийся трейлер, в котором также показаны новые геймплейные эпизоды этой особенной игры.

МEndless Ocean Luminous поставит нас на место дайвера, который хочет исследовать красоты Veiled Sea, неизведанного региона, где с каждым погружением нас ждут новые открытия. Будет встречено и изучено более пятисот морских видов, "некоторые из которых считались вымершими или даже легендарными!".

Стоит отметить, что Endless Ocean Luminous позволяет исследовать как в одиночку, так и организовывать онлайн-экспедиции до 30 игроков. Игра выйдет 2 мая 2024 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

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Endless Ocean Luminous
02.05.2024
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