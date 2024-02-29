Nacon анонсировала новый симулятор гонок Endurance Motorsport Series для PS5, Xbox Series и ПК

Издатель Nacon и разработчик KT Racing анонсировали Endurance Motorsport Series для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Она будет выпущена в 2025 году.

Выносливость является одним из самых требовательных и всеобъемлющих требований в автоспорте. В этом виде спорта больше, чем в других, ключ к успеху лежит в идеальной командной координации. Endurance Motorsport Series позволит вам испытать это не только в роли гонщика, но и в роли гоночного инженера в самом сердце боксов.

Endurance Motorsport Series предлагает уникальный игровой процесс, в котором то, как вы адаптируете свои решения и стратегию гонки к событиям (происшествиям, погоде и т. д.), так же важно, как и ваши навыки вождения. В поисках победы вам придется найти лучший баланс между скоростью и последовательностью.

Помимо реальной проблемы, связанной с продолжительностью гонок, одной из характерных особенностей гонок на выносливость является то, что они являются мультиклассовыми. Вам предстоит выбрать лучшие гиперкары, LMP2 и GT от крупнейших производителей автомобилей.

Endurance Motorsport Series, разработанная с использованием двигателя KT Engine, специально разработанного для моделирования автоспорта, обеспечивает реалистичное вождение и точно воспроизводит некоторые из самых легендарных трасс мира.