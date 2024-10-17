Второе крупное обновление Endzone 2 принесёт электричество и переработку отходов

Assemble Entertainment объявила о предстоящем крупном обновлении для постапокалиптического строителя колоний Endzone 2, запуск которого запланирован на 25 октября. Это обновление представляет новаторскую механику, основанную на электричестве и переработке отходов, что позволяет игрокам поднять свои поселения на новую высоту.

Обновление для Endzone 2 представляет захватывающую новую механику, основанную на электричестве и переработке отходов. Теперь игроки могут генерировать и распределять энергию, чтобы улучшать свои поселения с помощью новых структур, таких как ветряные турбины и солнечные коллекторы. Кроме того, обновление позволяет превращать руины в ценные здания, а также выполнять новые побочные задания, которые бросают вызов игрокам, используя эти функции, обогащая общий игровой опыт в постапокалиптическом мире.

Функции электричества и переработки:

Обеспечьте свою зону электричеством: генерируйте и распределяйте электричество с помощью новых структур, таких как ветряные турбины, биогазовые электростанции, солнечные коллекторы и многое другое. Обеспечьте энергией свои здания, чтобы они процветали в вашем поселении.

Перерабатывайте и преобразуйте руины: превратите определенные руины, такие как шахты и склады, в ценные здания, максимально используя свои ресурсы.

Новые побочные миссии: примите участие в восьми новых побочных миссиях, посвященных переработке и электричеству, а также пройдите мини-руководство, которое поможет вам начать работу.

Новая экспедиция: исследуйте недавно добавленную церковь, предлагающую новые задания и возможности получения ресурсов.

Endzone 2 находится в раннем доступе на ПК в Steam.