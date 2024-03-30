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Enlisted: Reinforced 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
7 255 оценок

Создатели бесплатной Enlisted убрали платную версию из продажи в Steam

butcher69
Новости

Разработчики Enlisted: Reinforced приняли решение временно удалить возможность приобретения игры в Steam всего через несколько часов после ее выпуска 28 марта. Причинами такого шага стали недовольство игроков и технические проблемы.

Многие игроки не оценили идею разработчиков выпустить платную версию игры, особенно учитывая, что бесплатная версия все еще доступна на официальном сайте. Кроме того, возникли проблемы с привязкой аккаунтов к сервису Gaijin.Net, что вызвало недовольство у игроков.

Разработчики приносят извинения за возникшие неудобства и обещают решить технические проблемы, чтобы вернуть возможность приобретения игры в Steam.

Существуют значительные технические препятствия, из-за которых процесс переноса игрового прогресса сложно сделать достаточно гладким и беспроблемным для каждого игрока. Одно из них возникает, если игрок уже связал свой Gaijin-аккаунт со Steam в другой игре Gaijin.Net, но электронная почта, используемая там, и та, которая используется для Enlisted, не совпадают. В этом случае процесс переноса ломается
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
bysaturn

Позорище

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Artery Kaulitz

Молодцы, что сказать... А просто нужно было изначально выпускать в формате плэйтеста с фидбэком, к которому может присоединиться любой желающий. Все довольны, а игра получает развитие и прирост аудитории. Игроки, желающие поддержать проект, потом сами наборы прикупили бы

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