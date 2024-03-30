Создатели бесплатной Enlisted убрали платную версию из продажи в Steam

Окунитесь в эпицентр самых кровопролитных сражений XX века в этом многопользовательском шутере, посвящённом Второй мировой войне. Здесь вы станете свидетелем и непосредственным участником масштабных баталий, в которых сотни солдат, танки и авиация сходятся в смертельной схватке, чтобы переписать историю.

Уникальная особенность Enlisted — это возможность командовать собственным отрядом солдат, управляемых искусственным интеллектом. Вы — не просто рядовой боец, а лидер, от решений которого зависят жизни ваших подчинённых. Но даже если вы потеряете своего персонажа в бою, не стоит отчаиваться — вы можете мгновенно переключиться на другого солдата из вашего отряда и продолжить сражение. Эта механика позволяет добиться высокой интенсивности и масштабности боёв, приближая игровой опыт к реальным битвам Второй мировой войны.

Вы побываете в ключевых точках самого масштабного конфликта в истории человечества. Вас ждут сражения на просторах Тихого океана, в Нормандии, в самом сердце Берлина, в руинах Сталинграда, под стенами Москвы и в песках Туниса. Четыре страны-участницы войны — США, СССР, Германия и Япония — представлены в игре во всём своём многообразии. Выбирайте любую из них и создавайте свою уникальную армию, состоящую из десятков отрядов различных специальностей. Каждая страна обладает своими особенностями — от локаций боя и вооружения до аутентичной формы одежды солдат.

Кроме того, важно отметить, что под вашим командованием будет не только пехота, но и впечатляющий арсенал из 350 единиц самой разнообразной военной техники. Танки, бронеавтомобили, мотоциклы и авиация различных классов — всё это станет частью вашей армии, готовой сокрушить врага на любом поле боя. Но не думайте, что управление техникой — это просто дополнение к игровому процессу. Танкисты и лётчики в Enlisted — это полноценные солдаты со своими уникальными навыками и возможностями. Если ваша машина будет подбита, не отчаивайтесь — высаживайте экипаж и продолжайте бой в качестве пехотного отряда.

Каждый из 16 классов солдат в Enlisted обладает уникальными способностями и в совершенстве владеет своим профильным оружием. Помимо классического стрелкового вооружения, вы сможете опробовать в бою и тяжелую артиллерию: противотанковые пушки, крупнокалиберные пулемёты, зенитные орудия, ампулометы, огнемёты, гранатомёты и множество других инструментов войны. С таким арсеналом вы сможете справиться с любой боевой задачей, будь то уничтожение вражеской техники, подавление огневых точек противника или зачистка укрепленных позиций. Комбинируйте возможности различных классов, экспериментируйте с тактиками и найдите свой собственный стиль ведения боя.

В заключение стоит упомянуть инструментарии разработчиков, которые позволяют игрокам проявить свои творческие способности и стать настоящим создателем уникальных военных сценариев. Благодаря доступу к этим инструментам, вы сможете самостоятельно создавать миссии, ограниченные лишь вашей фантазией. Хотите воссоздать известное историческое сражение или, напротив, представить альтернативный исход войны? А может быть, вы мечтаете о совершенно новом типе боевых действий, не имеющем аналогов в реальной истории? Теперь у вас появилась возможность воплотить в жизнь свои замыслы.