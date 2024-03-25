Авторы хардкорного экшена Enotria: The Last Song объяснили, почему временно отказались от версии игры для Xbox

Новый амбициозный Souls-like Enotria: The Last Song на днях обзавелся эффектным трейлером и датой релиза. Уникальный ролевой экшен, основанный на итальянском фольклоре, выйдет уже 21 августа на ПК и PS5. Как оказалось, релиз игры пропустит консоль Xbox Series S|X, что очень сильно обеспокоило пользователей в социальных сетях и вынудило разработчиков из студии Jyamma Games дать развернутое объяснение этому решению.
В студии Jyamma Games официально подтвердили, что решили отказаться от одновременного релиза Enotria: The Last Song на всех трех платформах. Изначально разработчики работали сразу над тремя разными версиями игры для каждой платформы, но недавно они осознали, что это сильно сказывается на сроках разработки и общем качестве игры. В пресс-релизе генеральный директор Jyamma Games Джакомо Греко пояснил, что для команды версии для PS5 и ПК стали приоритетными, однако они не отказываются от Xbox.
Почему среди консолей выбор пал именно на PS5, разработчик оправдывает соглашением с азиатскими партнерами и контрактом с Sega.
Как вы все, наверное, знаете, на азиатском рынке в значительной степени доминирует PlayStation, поэтому PS5 была логичным выбором. Однако я хочу отметить некоторые моменты: Jyamma Games - независимая компания, которая никогда не финансировалась никем, включая Microsoft, и некоторые обвинения, выдвинутые некоторыми пользователями, являются основанием для судебной жалобы по этому вопросу.
— заявил Джакомо Греко.
После релиза Enotria: The Last Song авторы планируют начать работу над сюжетным дополнением, а также продолжить разработку версии игры для Xbox.