Открылась регистрация на закрытое бета-тестирование Souls-подобной Enotria: The Last Song на UE5

Итальянские разработчики Jyamma Games официально открыли заявки для желающих принять участие в закрытом бета-тестировании Enotria The Last Song. Таким образом, этап закрытого бета-тестирования даст энтузиастам ролевых игр возможность предварительно просмотреть многообещающую игру в стиле Souls, создаваемую на Unreal Engine 5, и внести свой вклад в ее создание, взаимодействуя с командой Jyamma Games.
Таким образом, воспользовавшись предложениями сообщества, разработчики получат возможность сгладить острые углы боевой системы, завершить поиск ошибок и усовершенствовать графические, игровые, повествовательные элементы и элементы контента, которые будут способствовать формированию интерактивной вселенной Enotria.
Если вам интересно, по ссылке вы найдете всю информацию на странице, открытой по этому случаю компанией Jyamma Games. Щаявки будут приниматься до 15 декабря, тестирование будет проходить только на ПК, но запуск игры также ожидается на PlayStation и Xbox.
Если честно, то уже надоели эти souls-like подделки, придумали бы что-нибудь поинтереснее.
" Эта игра предлагает вам отправиться в путешествие по фантастическому континенту, который вдохновлён культурой и фольклором Италии. Вы окажитесь в мире, где все живут по сценарию великой Пьесы, которую они не могут изменить. Ваша цель — освободить эти земли от оков судьбы и вернуть им былое величие "
Яснопонятно.Сюжет для галочки ещё и этот сцаный желтый фильтр.
все...я в бета тесте))жду письма потверждения..ураааааааа