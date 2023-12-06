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Enotria: The Last Song 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.6 25 оценок

Регистрация на ЗБТ ролевой игры Enotria: The Last Song продлена до 31 декабря

monk70
Новости

Учитывая большое количество желающих принять участие в закрытом бета-тестировании Enotria: The Last Song, компания Jyamma Games приняла решение продлить дату регистрации до 31 декабря 2023 года.

Чтобы учесть больше отзывов при разработке игры и обеспечить прочную основу для Enotria: The Last Song, создатели решили увеличить количество участников, чтобы позволить большему количеству игроков ощутить силу Ардора и победить могущественных Авторов, создавших Кановаччо.

Каждый, выбранный для участия в раннем закрытом бета-тестировании, получит в подарок специальный эксклюзивный внутриигровой скин. Бонус станет доступен в день выхода полной версии Enotria: The Last Song.

Enotria: The Last Song находится в разработке для ПК, XBOX Series X/S, PS5.

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