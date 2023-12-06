Регистрация на ЗБТ ролевой игры Enotria: The Last Song продлена до 31 декабря

Учитывая большое количество желающих принять участие в закрытом бета-тестировании Enotria: The Last Song, компания Jyamma Games приняла решение продлить дату регистрации до 31 декабря 2023 года.
Чтобы учесть больше отзывов при разработке игры и обеспечить прочную основу для Enotria: The Last Song, создатели решили увеличить количество участников, чтобы позволить большему количеству игроков ощутить силу Ардора и победить могущественных Авторов, создавших Кановаччо.
Каждый, выбранный для участия в раннем закрытом бета-тестировании, получит в подарок специальный эксклюзивный внутриигровой скин. Бонус станет доступен в день выхода полной версии Enotria: The Last Song.
Enotria: The Last Song находится в разработке для ПК, XBOX Series X/S, PS5.