Крупное обновление для Enshrouded включает в себя большие изменения баланса и многое другое

Вышло второе крупное обновление для ролевой игры с открытым миром на выживание Enshrouded, и оно содержит несколько довольно серьезных изменений, которые, скорее всего, существенно повлияют на ваш игровой процесс.
Ранее в этом месяце Enshrouded получила свое первое крупное обновление, в котором были исправлены ошибки и улучшена производительность, а также внесены балансные изменения в умения и многое другое.
Это обновление также включает в себя ряд балансных изменений, в том числе перераспределение бродячих врагов в некоторых областях, а также "полировку" нескольких точек интереса по всей территории.
Среди исправлений этого патча — несохранение урожая при выходе из игры, баги у игроков при совместном залезании на лестницы или стены (хотя Keen Games признает, что эта проблема была "забавной"), а также открытые двери, блокирующие снаряды.
Вы также заметите, что больше не можете использовать строительный молоток, чтобы пробить дыры в дне мира, как бы забавно это ни было.
Что касается производительности, то вы должны заметить более плавную работу в районах с большим количеством игроков, а процесс сохранения был усилен "безопасностью", так что теперь сохранение игры должно быть более безопасной процедурой. Без каламбура.
Если вы хотите ознакомиться с полным списком изменений для этого патча, вы можете посмотреть примечания Enshrouded к патчу 2 прямо здесь.
Enshrouded - это экшен-RPG с открытым миром на выживание с воксельным миром и акцентом на исследование. В ней вы (и, по желанию, ваши друзья) сможете исследовать огромный воксельный мир, добывать ресурсы и сразиться с могущественными врагами и заполучить легендарные сокровища.
Игра вышла всего месяц назад, но разработчик и издатель Keen Games утверждает, что она уже перешагнула порог в 2 миллиона игроков, что совсем неплохо.