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Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.1 200 оценок

СТРИМ: Valheim на максималках? Щупаем ранний доступ Enshrouded

PlayGround.ru
Новости

Выживач за выживачом. Однако, в отличии от игры с прошлого стрима, он не ставит рекордов по одновременному онлайну. Enshrouded получилась весьма интересной игрой, и уже сформировала солидную базу фанатов, что может быть куда ценнее чем внезапный взлет на вершины чартов.

плеер с трансляцией появится после ее начала

В отличии от цветного и мультяшного Palworld, Enshrouded забрасывает игроков в фентези с легким оттенком “мрачной стороны” этого жанра. Эдакая смесь Valheim и Rust, которая может заинтересовать любителей жанра, предложив интересный сеттинг и знакомые механики в одном флаконе. Будем надеяться, что “ранний доступ” у игры не станет вечным.

Тупить при крафте и пытаться нормально выговорить название игры будет GRAF_RAGE. Да, опять в гордом одиночестве. Постараюсь меньше душнить и шутить про эльфов с катарактой. Присоединяйтесь к нам сегодня на платформах YouTube, Twitch и VK Play live — стартуем в 18:00 по мск!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lenya69

Попробовал игру, вроде бы интересно, вроде бы продумали нормально.

Но все впечатление портит графика, совсем уж устаревшая. Берешь ассассина- одисею, вальгалу, орижн. Одной графикой можно любоваться, а это игра 23-24 года с графой 15летней давности фу...Бяка.

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