Состоялся релиз полной версии кооперативного хоррора Eresys на ПК в Steam

Греческий издатель и разработчик инди-игр Dragonis Games сообщил, что полная версия кооперативной игры ужасов Eresys стала доступна для ПК в Steam. Eresys приглашает вас в мир, вдохновленный Лавкрафтом и его произведениями, где сила команды значит все.

Приготовьтесь к захватывающему игровому приключению, которое обещает острые ощущения на каждом шагу, особенно с нашим последним обновлением — патчем 0.8. С этим патчем Eresys выходит из раннего доступа и теперь полностью выпущена.

В полной версии представлена жуткая рыбацкая деревня Иннсмут. Эта новая карта с ее темными углами и загадочной атмосферой предлагает изменить темп, добавляя новый уровень азарта в вашу стратегию выживания.

Остерегайтесь морских существ, выходящих из глубин и заставляющих вас двигаться осторожно в поисках укрытий. В Eresys время имеет решающее значение, и сущности с каждой минутой становятся сильнее. Сможете ли вы и ваша команда выполнить задачу до того, как ужасы Лавкрафта заполонят остров и обрушат свой ужас на мир за его пределами?

Умная и динамичная механика искусственного интеллекта Eresys превращает каждый момент в захватывающий опыт. Иннсмут приносит новые испытания с жуткими NPC и грозными Рыболюдями Глубин. Эти дополнения расширяют ваше путешествие, делая игру еще более захватывающей и увлекательной. Приготовьтесь справиться с загадочным проклятием, которое окутывает деревню тьмой, разрушая любой свет, который культисты могли бы использовать для защиты.