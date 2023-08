Telltale Games приобрела разработчиков FMV-игры Erica ©

Разработчик нарративных приключений Telltale приобрел компанию Flavourworks, британскую студию, создавшую FMV-игру Erica.

Речь, конечно же, идет о недавно возрожденной версии Telltale, которая вернулась к жизни в конце 2018 года под новым руководством после того, как оригинальная Telltale обанкротилась.

Flavourworks же остается наиболее известным разработчиком игры Erica, которая впервые вышла на PlayStation 4 в 2019 году. За прошедшие годы компания переориентировалась на мобильные устройства и выпустила FMV-игру Hush - Crane, основанную на интеллектуальной технологии TouchVideo.

Похоже, Telltale очень заинтересована в технологии TouchVideo, которая позволяет игрокам беспрепятственно взаимодействовать с записанным видео (например, нажать на курок пистолета на экране смартфона, просто сделав соответствующее движение на экране над видеозаписью).

"Команда Flavourworks, ее технологии и творческий опыт идеально подходят для Telltale", - сказал сэр Ян Ливингстон (CBE) из компании Hiro Capital, которая поддерживала обе студии. "После успешного запуска Telltale игры The Expanse, получившей хорошие отзывы и отличную реакцию игроков, я с нетерпением жду, какие геймплейные инновации принесет сотрудничество с Flavourworks в создание лучших в своем классе повествовательных игр".

"Telltale - идеальный партнер для максимального использования нашего собственного игрового движка TouchVideo", - сказал Зак Слаттер, руководитель Flavourworks. "Они являются культовым игровым брендом, и мы с нетерпением ждем возможности распространять их игры на новых платформах, а также использовать их творческие и издательские ресурсы для повышения уровня нашей собственной разработки оригинальных IP".

Для новой Telltale наступает напряженное время: в прошлом месяце она представила свой первый новый проект с момента возрождения - The Expanse: A Telltale Series - точнее, первый его эпизод (всего их будет пять).

После этого Telltale собирается приступить к выпуску долгожданной The Wolf Among Us 2, дебют которой намечен на 2024 год.