Что ждет Тарковчан на релизе Escape from Tarkov 1.0

Escape from Tarkov официально выйдет из закрытого бета-тестирования 15 ноября 2025 года . Это событие станет крупным обновлением для игры.
Основные нововведения на релизе
- Два игровых персонажа и разные концовки сюжета - На релизе игроки смогут выбирать между двумя разными персонажами, что повлияет на прохождение и финал истории.
2. Софткор-патч перед релизом - Перед ноябрьским релизом разработчики планируют выпустить так называемый "софткор-патч". Его цель — значительно снизить уровень хардкора в игре, чтобы сделать её более доступной для новых игроков.
Ожидается, что изменения могут коснуться:
- Барахолки (возможно, снятие ограничений)
- Снижения инерции
3. Долгосрочный план контента (на 5 лет) - Разработчики заявляют, что после релиза игру будут поддерживать и обновлять примерно пять лет. Это означает регулярные добавления нового оружия, локаций, механик и сюжетных событий.
