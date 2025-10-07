Что ждет Тарковчан на релизе Escape from Tarkov 1.0

Escape from Tarkov официально выйдет из закрытого бета-тестирования 15 ноября 2025 года . Это событие станет крупным обновлением для игры.

Основные нововведения на релизе

Два игровых персонажа и разные концовки сюжета - На релизе игроки смогут выбирать между двумя разными персонажами, что повлияет на прохождение и финал истории.

2. Софткор-патч перед релизом - Перед ноябрьским релизом разработчики планируют выпустить так называемый "софткор-патч". Его цель — значительно снизить уровень хардкора в игре, чтобы сделать её более доступной для новых игроков.

Ожидается, что изменения могут коснуться:

Барахолки (возможно, снятие ограничений)

(возможно, снятие ограничений) Снижения инерции

3. Долгосрочный план контента (на 5 лет) - Разработчики заявляют, что после релиза игру будут поддерживать и обновлять примерно пять лет. Это означает регулярные добавления нового оружия, локаций, механик и сюжетных событий.