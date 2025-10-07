ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 489 оценок

Что ждет Тарковчан на релизе Escape from Tarkov 1.0

Onzis Onzis

Escape from Tarkov официально выйдет из закрытого бета-тестирования 15 ноября 2025 года . Это событие станет крупным обновлением для игры.

Основные нововведения на релизе

  1. Два игровых персонажа и разные концовки сюжета - На релизе игроки смогут выбирать между двумя разными персонажами, что повлияет на прохождение и финал истории.

2. Софткор-патч перед релизом - Перед ноябрьским релизом разработчики планируют выпустить так называемый "софткор-патч". Его цель — значительно снизить уровень хардкора в игре, чтобы сделать её более доступной для новых игроков.

Ожидается, что изменения могут коснуться:

  • Барахолки (возможно, снятие ограничений)
  • Снижения инерции

3. Долгосрочный план контента (на 5 лет) - Разработчики заявляют, что после релиза игру будут поддерживать и обновлять примерно пять лет. Это означает регулярные добавления нового оружия, локаций, механик и сюжетных событий.

Комментарии:  6
Ваш комментарий
DezkQ

Баги, читеры, боты, и 3х ценник ? )

A E
голова\глаза
XD

StraightRonin

не-не, сейчас голова-шея

DemonXL1440

Все тоже самое что и сейчас...патчи патчи...

NargrubWal

Кто знает подскажите, вайпы останутся?

Glukinc

Голова затылок?