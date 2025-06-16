Escape From Tarkov ждёт последний вайп перед полноценным релизом

После почти десяти лет в статусе бета-версии Escape From Tarkov приближается к своему долгожданному полноценному релизу. Сегодня глава студии Battlestate Games Никита Буянов заявил, что перед выходом версии 1.0 в игре состоится ещё один, последний вайп.

Объявление вызвало бурную реакцию в сообществе: игроки обсуждают, что именно означает это заявление. Остаётся открытым вопрос: состоится ли финальный вайп перед полноценным сезоном и лишь затем игра выйдет в релиз, или же уже после вайпа состоится прямой запуск полной версии? Если первый вариант окажется верным, релиз может вновь отложиться как минимум на год.

Пока точной даты финального вайпа или релиза разработчики не называют, но до этого момента Escape From Tarkov продолжит регулярно получать обновления и внутриигровые события. В последние месяцы Battlestate Games активно экспериментирует с частотой появления боссов и проводит различные ивенты, подогревая интерес игроков перед переходом к завершающему этапу развития проекта.