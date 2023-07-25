Новое событие в Escape from Tarkov открывает для всех доступ в Лабораторию

Перед ожидаемым вайпом серверов популярного шутера Escape from Tarkov, разработчики игры решили устроить для игроков приятный сюрприз. Студия Battlestate Games запустила в игре новое внутриигровое событие, которое открывает доступ к огромной карте Лаборатория абсолютно для всех. Исследовать секретный подземный комплекс Terra Group Labs смогут даже новички - дикие.
Отправиться в Лабораторию можно будет без всяких предварительных условий. Прямо из меню Escape from Tarkov каждый игрок сможет вступить в бескомпромиссную битву с другими игроками за самую ценную добычу в этой локации.
Лаборатория считается одной из самых сложных карт Escape from Tarkov для выживания, также это единственная карта, для которой существуют серьезные ограничения на вход. В рамках временного ивента все ограничения были сняты, а позднее в эту область будет добавлено еще несколько дополнительных испытаний для игроков.
Напомним, ранее разработчики шутера представили дорожную карту обновлений для Escape from Tarkov. В игре будет расширен арсенал оружия, переработана отдача, и запланировано множество контентных нововведений на весь 2023 год.
В симуляторе топота новое событие ? Обалдеть, звуки топота в тапках, на каблуках, в кроссовках наверно )