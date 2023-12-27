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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 1 837 оценок

Обновление Escape from Tarkov 0.14.0.0 добавляет новую локацию для новичков, достижения, оружие и многое другое

monk70
Новости

Battlestate Games выпустила сегодня новое крупное обновление для своего популярного шутера Escape from Tarkov под номером 0.14.0.0, которое включает в себя новую локацию под названием «Ground Zero», предназначенную для новичков, достижения, нового босса, новое оружие и множество других изменений.

Жемчужиной обновления является новая городская зона под названием «Ground Zero», предназначенная для новичков от 1 до 20 уровней, куда ЧВК более высоких уровней просто заблокированы для входа. С другой стороны, Дикие будут иметь доступ на любом уровне. Она будет включать в себя новые стартовые квесты и расположен в центре Таркова.

Новый босс по имени Коллонтай теперь бродит по своей территории по улицам Таркобва с небольшим количеством головорезов, а к существующему боссу Кабану присоединятся его ближайшие соратники Басмач и Гусь.

Область Береговой линии была переработана, и было добавлено следующее новое оружие:

  • Малогабаритный автомат КБП 9А-91 калибра 9х39;
  • Винтовка КБП ВСК-94 9х39;
  • Автомат SIG MCX SPEAR 6,8x51 (.277 FURY);
  • Пулемет Дегтярева РПД 7,62х39;
  • Пулемет Дегтярева РПДН 7,62х39;
  • Обновлены модели и анимация карабина Симонова СКС 7,62х39.

Еще одним довольно важным изменением является добавление в игру достижений, а также зоны «Зал славы» в Убежище, где вы можете выставлять свои трофеи, в том числе жетоны противника, что даже даст бонус к прокачке боевых навыков. Были переработаны броня и хитбоксы, наряду с прыжками и преодолением препятствий, а также добавлена возможность менять плечо оружия.

Вы можете найти полные примечаниях к патчу по ссылке.

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