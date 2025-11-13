Режим PvE в Escape from Tarkov вышел раньше, чем планировалось

Режим PvE (игрок против окружения) в Escape from Tarkov, появившийся в середине 2024 года вместе с Unheard Edition, стал одной из самых обсуждаемых новинок игры. Несмотря на высокую цену версии и начальную критику, PvE быстро завоевал популярность, став любимым вариантом для игроков, ищущих менее стрессовый и более казуальный опыт.

Как оказалось, выпуск PvE произошёл задолго до изначального графика. Никита Буянов, операционный директор и глава Battlestate Games, рассказал, что режим планировалось добавить лишь после релиза, но команда работала без остановки, чтобы ускорить выход — в итоге PvE появился на полтора года раньше. Изначально Escape from Tarkov не задумывалась как PvE-игра, однако разработчики решили расширить аудиторию и сделать игру доступной для более широкого круга игроков.

Буянов отметил, что в будущем около половины всех игроков будут использовать PvE-режим, поскольку он избавляет от PvP-тревожности и позволяет сосредоточиться на исследовании и выживании без постоянного давления. При этом команда продолжает развивать PvPvE-платформу, не забывая о будущем PvE.

С выходом версии 1.0 игрокам с PvE-профилями предстоит обязательный «вайп» — сброс прогресса, чтобы полностью ощутить все возможности нового релиза. Это включает разветвлённую сюжетную линию, которая позволит наконец сбежать из Таркова. Начало с чистого листа станет новым вызовом для ветеранов и новых игроков, одновременно открывая путь к полноценному погружению в мир Escape from Tarkov.