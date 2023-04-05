Шутер Escape from Tarkov получил патч с различными улучшениями, а также новыми версиями DLSS и AMD FSR ©

Реалистичный сетевой шутер Escape from Tarkov от студии Battlestate Games получил очередной обновление. Проект был обновлен до версии 0.13.0.4 и хотя патч не выделяется масштабность, на самом деле он приносит множество полезных улучшений. Разработчики внедрили в Escape from Tarkov новые версии суперсемплинга Nvidia DLSS и AMD FSR, а также устранили ряд серьезных ошибок.

Основные примечания к патчу 0.13.0.4 для Escape from Tarkov:

Обновлены технологии суперсемплинга Nvidia DLSS до версии 2.5.1 и AMD FSR до версии 2.2;

Настроены схемы распространения звуков на локациях Резерв и Берег;

Внесены корректировки в настройку распространения звуков на локации Улицы Таркова;

Увеличен объем и скорость задымления дымовыми гранатами на 30%;

Добавлено оповещение через игровую почту об игроках, к которым были применены ограничительные меры после репорта игрока;

Скорректирован пользовательский интерфейс выставления предложения на барахолку с учетом отключения бартера;

Расширена зона выполнения квеста Проверка – Часть 1;

Исправлены множественные визуальные проблемы оптических прицелов при использовании DLSS или FSR

Устранено свечение тумана в помещениях для локаций Развязка и Резерв;

Исправлено чрезмерное раскачивание растительности, которое проявлялось в длительных рейдах;

Устранены некоторые утечки памяти

Различные небольшие оптимизации в компонентах системы освещения;

И многое другое. С полным список изменений можно ознакомиться здесь.

Наиболее важным изменение в новом патче для Escape from Tarkov, можно считать включение в шутер оповещения о результатах репортов для игроков. Теперь игрокам будет легче отслеживать нечестных игроков и они всегда будут знать о результате жалобы на читеров.

Судя по комментариях игроков, они также оценили улучшенные версии технологии суперсемплинга. Для пользователей использующих DLSS или FSR, шутер стал выглядеть визуально лучше.