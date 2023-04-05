Шутер Escape from Tarkov получил патч с различными улучшениями, а также новыми версиями DLSS и AMD FSR

Реалистичный сетевой шутер Escape from Tarkov от студии Battlestate Games получил очередной обновление. Проект был обновлен до версии 0.13.0.4 и хотя патч не выделяется масштабность, на самом деле он приносит множество полезных улучшений. Разработчики внедрили в Escape from Tarkov новые версии суперсемплинга Nvidia DLSS и AMD FSR, а также устранили ряд серьезных ошибок.
Основные примечания к патчу 0.13.0.4 для Escape from Tarkov:
- Обновлены технологии суперсемплинга Nvidia DLSS до версии 2.5.1 и AMD FSR до версии 2.2;
- Настроены схемы распространения звуков на локациях Резерв и Берег;
- Внесены корректировки в настройку распространения звуков на локации Улицы Таркова;
- Увеличен объем и скорость задымления дымовыми гранатами на 30%;
- Добавлено оповещение через игровую почту об игроках, к которым были применены ограничительные меры после репорта игрока;
- Скорректирован пользовательский интерфейс выставления предложения на барахолку с учетом отключения бартера;
- Расширена зона выполнения квеста Проверка – Часть 1;
- Исправлены множественные визуальные проблемы оптических прицелов при использовании DLSS или FSR
- Устранено свечение тумана в помещениях для локаций Развязка и Резерв;
- Исправлено чрезмерное раскачивание растительности, которое проявлялось в длительных рейдах;
- Устранены некоторые утечки памяти
- Различные небольшие оптимизации в компонентах системы освещения;
- И многое другое. С полным список изменений можно ознакомиться здесь.
Наиболее важным изменение в новом патче для Escape from Tarkov, можно считать включение в шутер оповещения о результатах репортов для игроков. Теперь игрокам будет легче отслеживать нечестных игроков и они всегда будут знать о результате жалобы на читеров.
Судя по комментариях игроков, они также оценили улучшенные версии технологии суперсемплинга. Для пользователей использующих DLSS или FSR, шутер стал выглядеть визуально лучше.
Когда уже давно доступна 3.1.11
и новыми читерами))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А античит они не хотят прикрутить нормальный? В каждом рейде есть читеры.
Я тебе так скажу, в любой онлайн игре есть читеры. А в игре где есть торговля предметами, бартер, где могут людей в рейды водить за бабки и подавно.
ОЙ стОило хацкерам провести по губам BSG (BedaSGolovoy) так сразу работать начинают! Напоминает стандартизированные бригады подневольных чернорабочих на окладе, которые без люлей как без пряников делать ничего не хотят.
Неужто поправили звук у горящей заправки на Берегу? Когда стоишь лицом к ней,а звук горение огня отображается где-то сзади.)