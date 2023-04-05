Escape from Tarkov 27.07.2017
7.4 1 631 оценка

Шутер Escape from Tarkov получил патч с различными улучшениями, а также новыми версиями DLSS и AMD FSR

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Gutsz
Новости

Реалистичный сетевой шутер Escape from Tarkov от студии Battlestate Games получил очередной обновление. Проект был обновлен до версии 0.13.0.4 и хотя патч не выделяется масштабность, на самом деле он приносит множество полезных улучшений. Разработчики внедрили в Escape from Tarkov новые версии суперсемплинга Nvidia DLSS и AMD FSR, а также устранили ряд серьезных ошибок.

Основные примечания к патчу 0.13.0.4 для Escape from Tarkov:

  • Обновлены технологии суперсемплинга Nvidia DLSS до версии 2.5.1 и AMD FSR до версии 2.2;
  • Настроены схемы распространения звуков на локациях Резерв и Берег;
  • Внесены корректировки в настройку распространения звуков на локации Улицы Таркова;
  • Увеличен объем и скорость задымления дымовыми гранатами на 30%;
  • Добавлено оповещение через игровую почту об игроках, к которым были применены ограничительные меры после репорта игрока;
  • Скорректирован пользовательский интерфейс выставления предложения на барахолку с учетом отключения бартера;
  • Расширена зона выполнения квеста Проверка – Часть 1;
  • Исправлены множественные визуальные проблемы оптических прицелов при использовании DLSS или FSR
  • Устранено свечение тумана в помещениях для локаций Развязка и Резерв;
  • Исправлено чрезмерное раскачивание растительности, которое проявлялось в длительных рейдах;
  • Устранены некоторые утечки памяти
  • Различные небольшие оптимизации в компонентах системы освещения;
  • И многое другое. С полным список изменений можно ознакомиться здесь.

Наиболее важным изменение в новом патче для Escape from Tarkov, можно считать включение в шутер оповещения о результатах репортов для игроков. Теперь игрокам будет легче отслеживать нечестных игроков и они всегда будут знать о результате жалобы на читеров.

Судя по комментариях игроков, они также оценили улучшенные версии технологии суперсемплинга. Для пользователей использующих DLSS или FSR, шутер стал выглядеть визуально лучше.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
SomeMark
Обновлены технологии суперсемплинга Nvidia DLSS до версии 2.5.1

Когда уже давно доступна 3.1.11

1
FURYbushmaster

и новыми читерами))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1
sapov

А античит они не хотят прикрутить нормальный? В каждом рейде есть читеры.

0
Garris1304

Я тебе так скажу, в любой онлайн игре есть читеры. А в игре где есть торговля предметами, бартер, где могут людей в рейды водить за бабки и подавно.

0
PG_dlya_vatnikov

ОЙ стОило хацкерам провести по губам BSG (BedaSGolovoy) так сразу работать начинают! Напоминает стандартизированные бригады подневольных чернорабочих на окладе, которые без люлей как без пряников делать ничего не хотят.

0
McLaren MP4-4
Настроены схемы распространения звуков на локациях Резерв и Берег

Неужто поправили звук у горящей заправки на Берегу? Когда стоишь лицом к ней,а звук горение огня отображается где-то сзади.)

0