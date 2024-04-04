Свежее обновление для Escape from Tarkov представляет систему времен года с погодными эффектами и уникальным оформлением

Студия Battlestate Games продолжает трудиться над своим реалистичным лутер-шутером Escape from Tarkov. Сегодня игра получила одно из самых значимых обновлений в истории развития проекта. В игре наконец-то представлена система сезонов. И нет, это не те сезоны, которые мы привыкли видеть в популярных сетевых играх. Игроки Escape from Tarkov получат реалистичные времена года, которые будут меняться в реальном времени и содержать уникальные погодные эффекты.
Система времен года после долгих обсуждений появилась в патче под номером 0.14.5.0, который уже доступен для скачивания. С этим нововведением в Escape from Tarkov будет периодически меняться визуальное оформление локаций, звуки и погодные эффекты. Каждый из этих элементов будет соответствовать текущему времени года. Это означает, что весной будет больше дождей, летом - ярче солнце, зимой - больше снега и т.д. В свою очередь, это будет отражаться на ощущениях от игры.
Battlestate Games также внесла серьезные изменения в БТР-82А, который курсирует между различными остановками. БТР появился в "Лесах", одной из самых больших и открытых карт игры. Он будет перемещаться по карте, останавливаясь в различных ключевых точках и предлагая игрокам те же услуги, что и в других зонах.
Вместе с этим была переработана система подбора игроков для локации "Эпицентр". Теперь будет учитываться уровень игроков, и содержимое карты будет меняться в зависимости от этого.
Это не релиз или античит, расходимся
Ну с момента ввода каппы это реально хорошая Обнова. Ещеб норм волтинг, звук, античит, расстнхроны допилили))))