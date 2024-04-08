Сюжет с разными концовками, новая фракция и многое другое: раскрыты детали Escape from Tarkov версии 1.0

Реалистичный шутер с элементами выживания Escape from Tarkov от разработчиков из студии Battlestate Games уже довольно долго находится в стадии закрытой бета. Проект с 2017 года фактически находится в раннем доступе и до сих пор не представляет игрокам всех запланированных авторами функций. Несмотря на продолжительное ожидание, полноценный релиз игры может состояться уже скоро и разработчики впервые поделились деталями версии игры под номером 1.0. Судя по всему, игроков ждет самое масштабное обновление за всю историю развития Escape from Tarkov.
Первыми подробностями релизной версии Escape from Tarkov поделился руководитель студии Battlestate Games Никита Буянов в специальном интервью для известного контент-мейкера Pestily. Как отмечает разработчик, многие подробности обновления 1.0 все еще держатся в секрете, но сегодня он готов рассказать о некоторых самых интересных нововведениях, которые ждут игроков.
По словам Никиты Буянова, выпуск Escape from Tarkov версии 1.0 ознаменует конец долгого бета-тестирования и выпуск "полностью завершенного продукта со всем контентом". Игроки не получат открытый мир, но все доступные карты будут "связаны" в релизной версии шутера. Это означает, что игроки смогут «оставаться в рейде» и переходить с карты на карту, вместо того чтобы полностью переходить в другой рейд. Также версия 1.0 принесет с собой полноценный сюжет с одиночными заданиями и локациями, где в финале можно получить несколько разных концовок.
Разработчик подтвердил, что к этому моменту в Escape from Tarkov появится новая фракция, доступная для игроков — Вооружённые силы Российской Федерации. Она должна дополнить уже имеющееся противостояние между BEAR и USEC. Разработчики планируют внедрить систему "кармы", которая будет учитывать действия игрока в матчах и его поведение.
В Escape from Tarkov появится система престижа, позволяющая игрокам получить особую награду, если они выполнят все особые поручения и достигнут определенного звания. Это будет связано с новым сюжетным обновлением, которое позволит игрокам, наконец, сбежать из Таркова, выбрав одну из нескольких концовок и имея возможность похвастаться тем, что они полностью прошли игру. Также разработчики продолжают совершенствовать античит-систему и уже размышляют над дополнениями к игре.
Единственная концовка этой игры - сгоревшая жопа от читерастов
сбэу комар легенда с которой античит бсг скорее всего не справиться
Все что нужно знать о заверениях, что они что-либо разрабатывают, в различных интервью от г-на Буянова. Играл +/-4 года, следил за игрой почти с начала разработки.
И что скажешь? Игра хорошо так поменялась с того времени.
На данный момент мне в принципе уже это удалось :)
Слабо верится что такие игроделы откажутся от получения бабок находясь в таком приятном для них юридическом статусе. Ведь ранний доступ к сожалению превратили в не плохой способ бесконечного заработка подобные игроделы. Хотя сам по себе ранний доступ это нормальный компромисс для независимых разрабов новичков. Но им к сожалению уже давно стали злоупотреблять некоторые игроделы. Особенно забавно что пиарщики стараются не упоминать об этом статусе. Разве что когда им напоминают о не достатках ими пиареаемого.
Вообще пора уже вводить в закон норму об отвественности игроделов за информирование общественности о качестве своего продукта с момента открытые предзаказа на игру. Проще говоря начать хотя бы пока что так чтобы игроделы отвечали за свои слова юридически. Да и пора уже вводить отвественность за нарушение сроков выхода. Дабы не было повадно заявлять одно а потом переносить несколько раз и все равно выпускать неготовый продукт. Например крупные штрафы для таких игроделов.
Закон - идея здравая, но тут как с рекламой бургеров от известныхз сетей фаст-фуда. В рекламе бургер сочный, вкусно выглядит, кажется идеальным, а тебе отдают в рестике - косой и кривой.
А БСГ выпустят ЕФТ1, выдоя её досуха. Попутно получая бабки с самой Арены так и с продвижения на всяких турнирах, рекламе и т.д. и так же начнут пилить ЕФТ2 с абсолютно точно открытым миром, и вообще кучей обещаний. Бабки снова польются, круг замкнется.
Занялись бы они сериалом по Таркову. Я прям кайфанул в своë время от Рейда))
У меня вопрос к автору этой статьи?