Турнир за 1 млн рублей по Escape from Tarkov пройдет на платформе VK Play Live

RuHub объявила о запуске крупного турнира Rangeday Ready, который пройдет на платформе VK Play Live с 30 июня по 2 июля. В рамках данного события столкнутся 12 команд с на полях сражений хардкорного шутера Escape from Tarkov. Они будут бороться за главный приз в размере 1 000 000 рублей.
Турнир Rangeday Ready состоит из двух этапов, предлагая весьма любопытное зрелище. 30 июня и 1 июля с 19:00 пройдут групповые игры в увлекательном формате Бинго, где команды продемонстрируют свое мастерство и тактическое мышление. А 2 июля в 16:00 самые сильные команды сразятся в гранд-финале, который обещает быть захватывающим.
Участников ожидает не только победа, но и приятные награды. Пять лучших команд разделят призовой фонд в 1 000 000 рублей, а также будут награждены три лучших игрока в индивидуальном зачете, подчеркивающем их навыки.
Это очередной бессмысленный турнир для нищих! Только сброд и неудачники будут собираться на такое мероприятие. Миллион рублей, ну надо же, большие деньги! Только чтобы их получить, придется провести дни в обществе убогих и тупых скучных игроков EFT, которые ничего в жизни не добились.. А потом весь этот "призовой фонд" все равно украдут организаторы. Такие турниры - один сплошной маркетинговый ход чтобы привлечь некую аудиторию уделывая на корм дуритую молодежь и дегенератов. Все кто пойдет на такое - автоматически лузеры, не стоит тратить на это ни секунды своего времени. Лучше найти что-то более позитивное и полезное для себя.
А че так горит то? кусты с теплаком убивают?
А чё ты сразу у меня выясняешь, кусты ли меня бесят? Не блещешь умом, унылый вопрос гонишь. Я просто говорю как оно есть - такой турнир для неудачников и потребителей. Люди потратят на это кучу нервов и в конце ни с чем останутся, а организаторы разбогатеют. Все так, скучный и предсказуемый сценарий. А ты, видно, не услышал мой совет - лучше найти что-то более полезное, развивающее.
Там играет много стримеров. Любое участие, не говоря уже о победе, дает им буст онлайна. Почему для нищих? Не понял логики. Почему кто-то должен вместо своего развлечения, увлечения, должен идти и заниматься чем-то полезным? Потому что ты так сказал?
P.S.: Сразу видно эксперта в комментах "на опыте"
Все стримеры - позеры. Весь их онлайн - это подсадные тупые боты. Реальных зрителей раз-два и обчелся, остальные - платные сюскриберы ради эмодзи. И если у них буст онлайна значит все равно призовой фонд украдут и этот "тоурнир" всего лишь очередная рекламная акция.
такой взгляд имеет почти ничего общего с реальностью. это убеждения дилетанта который люто верит в свои убеждения (основанные ни на чём), либо человека с крайне низким IQ.