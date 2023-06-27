Турнир за 1 млн рублей по Escape from Tarkov пройдет на платформе VK Play Live ©

RuHub объявила о запуске крупного турнира Rangeday Ready, который пройдет на платформе VK Play Live с 30 июня по 2 июля. В рамках данного события столкнутся 12 команд с на полях сражений хардкорного шутера Escape from Tarkov. Они будут бороться за главный приз в размере 1 000 000 рублей.

Турнир Rangeday Ready состоит из двух этапов, предлагая весьма любопытное зрелище. 30 июня и 1 июля с 19:00 пройдут групповые игры в увлекательном формате Бинго, где команды продемонстрируют свое мастерство и тактическое мышление. А 2 июля в 16:00 самые сильные команды сразятся в гранд-финале, который обещает быть захватывающим.

Участников ожидает не только победа, но и приятные награды. Пять лучших команд разделят призовой фонд в 1 000 000 рублей, а также будут награждены три лучших игрока в индивидуальном зачете, подчеркивающем их навыки.