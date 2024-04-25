Battlestate Games поделилась обновленной дорожной картой Escape from Tarkov: Arena

Battlestate Games выпустила обновленную дорожную карту Escape from Tarkov: Arena, показывающую, что будет в многопользовательском шутере в течение следующих нескольких обновлений.

Дорожная карта опубликована в официальном аккаунте Arena X (ранее Twitter) и охватывает следующие три обновления, ведущие к обновлению «контент-патча» игры 0.2.0.0. Никакие временные рамки или окна выпуска не указаны.

Прежде всего, обновление 0.1.7.0 добавит игровой режим «Последний герой», а также изменения в поведении команды по зачистке и различные другие изменения игрового баланса. После этого вы можете ожидать обновления 0.1.8.0, которое будет включать в себя возможность синхронизировать ваш профиль Escape from Tarkov и ваш профиль Arena. Это обновление также внесет улучшения в античит-систему Arena, а также внедрит систему ежедневных квестов.

Наконец, в планах ожидается обновление 0.2.0.0, которое немного больше двух других и содержит новый контент. Оно добавит возможность создавать собственные настройки «по определенным правилам», а также новую локацию для сражения и новый асимметричный игровой режим, в котором одна команда атакует, а другая защищается.

Escape from Tarkov: Arena – это «сессионный» шутер, который переносит хардкорный игровой процесс базовой игры Escape from Tarkov в более непосредственную и динамичную модель игрового процесса.

Первоначально игра была представлена в июне 2022 года, а дополнительные кадры игрового процесса появились в апреле прошлого года, прежде чем шутер был наконец выпущен для публики в начале этого года.

Вы можете скачать Escape from Tarkov: Arena прямо сейчас на официальном сайте игры.