Escape from Tarkov: Arena начинает покорять киберспортивную арену - стартовал первый турнир

В рамках фестиваля DreamHack в Ганновере проходит первый киберспортивный турнир по еще не вышедшему командному шутеру Escape from Tarkov: Arena.

Турнир будет достаточно коротким: с 15 по 17 декабря и участие в нем примут пять команд: ITB SHUFFLE, Virtus.pro, HEPTA, ACEND CLUB и GamerLegion. Свои силы против киберспортсменов попробуют и разработчики, у которых может и не быть отточенных навыков, но вот понимание игры должно быть на совершенно ином уровне. Несмотря на небольшой масштаб и малое число участников, призовой фонд турнира составит 100 000 евро.

Посмотреть за матчами профессиональных игроков, а также вживую увидеть геймплей Arena можно на официальном twitch-канале BattlestateGames. Когда до игры допустят простых смертных все еще неизвестно.