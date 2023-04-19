Создатель Eternal Darkness: Sanity's Requiem хотел бы увидеть ее ремастер ©

Денис Дьяк, директор давно закрытой студии Silicon Knights, хотел бы увидеть ремастер Eternal Darkness: Sanity's Requiem, культовой игры, вышедшей в 2002 году эксклюзивно на Nintendo Gamecube.

Свое желание Дьяк высказал в интервью ютуберу Kiwi Talkz. В ходе беседы Дьяк затронул несколько тем, связанных с игрой, включая ее продажи (каждый третий пользователь Gamecube купил игру на момент выхода), ее влияние на индустрию, а также тот факт, что игра была практически отменена Nintendo еще до выхода. Однако учитывая нынешний рынок, на котором ремейки и ремастеры часто оказываются успешнее новых игр (см. недавние Dead Space, Resident Evil 4 и Metroid Prime Remastered), разработчик считает, что ремейк Eternal Darkness порадовал бы фанатов, которые давно просили об этом. "Кто знает, может быть, когда-нибудь", - заключил он, оставляя дверь открытой для надежды.

Дьяк также вкратце рассказал о том, что, по его мнению, делает Eternal Darkness уникальной. Ответ таков: по сути, он и другие члены Silicon Knights сделали игру по Лавкрафту до того, как это стало модно.

По его словам, такие игры, как Eternal Darkness или Blood Omen: Legacy of Kain, предыдущий хит Silicon Knights, больше не делаются. Именно поэтому его новая команда разработчиков, Apocalypse Studios, хочет влиться в этот жанр со своей следующей игрой, ролевой экшен-игрой под названием Deadhaus Sonata.

В прошлом продолжение Eternal Darkness уже готовилось для Nintendo Wii U, но было отменено Nintendo после того, как Silicon Knights проиграла многомиллионный судебный процесс с Epic Games, что привело к слишком высокой стоимости разработки.